с чего всё началось

В России провели еще одно успешное испытание гиперзвуковой ракеты корабельного базирования «Циркон», сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки США. По их данным, РФ провела пять полномасштабных испытаний «Циркона» с 2015 года.

Армия и оружие Армия и оружие Иранские ВМС произвели пуск ракет вблизи американского авианосца

Армия и оружие Армия и оружие Турция отложит военную операцию в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Песков опроверг сообщения о причастности России к уходу США из Сирии По данным газеты, договоренность об условиях ухода США из Сирии была достигнута в ходе переговоров представителей России, США, Израиля, Иордании и Саудовской Аравии.

Армия и оружие Армия и оружие Новый плавучий кран принят в состав Северного флота Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.

Армия и оружие Армия и оружие Первый серийный фрегат проекта 22350 ушёл на ходовые испытания 21 декабря Северная верфь отправила на заводские ходовые испытания (ЗХИ) первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов".

Армия и оружие Армия и оружие Reuters: Российский ракетный фрегат направляется в Азовское море Российский военный фрегат с вертолетом на борту движется мимо берегов Крыма к Азовскому морю.

Армия и оружие Армия и оружие Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура

Армия и оружие Армия и оружие Первые серийные автоматы АК-12 закуплены Министерством обороны России Партия из 2,5 тысяч автоматов АК-12 стала первой закупкой нового стрелкового оружия подобного масштаба с конца 80-х годов ХХ века, заявил 21 декабря замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

Армия и оружие Армия и оружие Ракетоносцы Ту-95МС отработали ночную дозаправку в воздухе Ночная дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов летной подготовки.

Армия и оружие Армия и оружие Гранатометчики ЗВО на учениях ликвидировали «условного противника» Сбор одной из дивизий округа, включавший тренировку гранатометчиков, проходил на стрельбище под Воронежем. Условный противник был уничтожен.

Армия и оружие Армия и оружие Подлодки Черноморского флота РФ вышли в Черное море на учения В ходе двусторонних учений в Черном море одна подводная лодка стремится скрытно подходить к условному противнику, а другая стмарается своевременно обнаруживать «вражескую» подлодку.

Армия и оружие Армия и оружие В ООН отправлено 750 писем, разоблачающих «Белые каски» Сирия выслала в ООН больше 700 официальных писем, которые разоблачают действия активистов «Белых касок».

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко намерен использовать новые вертолеты Airbus в Черном море Президент Украины Петр Порошенко заявил о получении первых двух французских вертолетов Airbus.

Армия и оружие Армия и оружие Замглавы Минобороны РФ проверил строительство военных объектов в ЗВО