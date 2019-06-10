Транспорт
ЦКАД планируют целиком открыть не позднее 2022 годаМосква 24 03:35
Центральную кольцевую автодорогу планируют открыть не позднее начала 2022 года, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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с чего всё началось
— Подвижки есть, задержки есть, но они носят в основном объективный характер, там нет такого, знаете, дикого воровства, как было на космодроме Восточный, — рассказал спецпредставитель президента в интервью ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Вечерняя Москва02:52
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Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45
Экономика
В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил в Госдуме падение реальных (то есть с учетом инфляции) доходов населения.
Обновлено в 08:36
Автоспорт
Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие
Комиссия ВСУ обнаружил у солдат в Донбассе вшей и кишечную палочку
Комиссия ВСУ выявила в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде педикулез (заболевание кожи и волос, вызванное паразитирование вшей) и кишечную палочку.
Обновлено в 07:51
Единоборства
UFC сохранит наилегчайший дивизион
Президент UFC Дана Уайт опроверг информацию о закрытии наилегчайшего дивизиона промоушена.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике
Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки.
Обновлено в 06:51
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре
Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.
Обновлено в 06:05
Общество
В России предложили ограничить число питомцев в квартирах
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках
Обновлено в 06:17
Происшествия
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Бари Алибасов все еще не вышел из медикаментозного сна
Как заявил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, продюсер до сих пор не вышел из состояния медикаментозного сна.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Авто
Электромобиль Mazda дебютирует в 2020 году
Исполнительный директор Mazda Акира Марумото (Akira Marumoto) в интервью ресурсу Automotive News Europe обозначил планы компании по выпуску электрифицированных автомобилей.
Обновлено в 04:00
Общество
Жители российского города массово захотели бежать в Канаду
Жители города Киселевска Кемеровской области записали обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой предоставить им статус беженцев из-за плохой экологической ситуации в регионе.
Обновлено в 07:36
Общество
ПФР назвал основную причину отказа в оформлении досрочной пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии назвали одной из главных причин отказа в ее оформлении.
Обновлено в 06:44
Политика
РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:03
Культура
Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения
Обновлено в 08:17
Происшествия
Стали известны результаты теста Голунова на наркотики
Тест на наркотики журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова показал отрицательный результат, но исследование продолжается, сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 03:46
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова
Обновлено в 08:44
Происшествия
Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Игры
Final Fantasy VII Remake получила новый трейлер и дату релиза
Обновлено в 03:27