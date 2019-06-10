ЦКАД планируют целиком открыть не позднее 2022 годаМосква 24 03:35

с чего всё началось

Центральную кольцевую автодорогу планируют открыть не позднее начала 2022 года, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

ЦКАД планируют целиком открыть не позднее 2022 года

Экономика В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил в Госдуме падение реальных (то есть с учетом инфляции) доходов населения.

Автоспорт Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.

Армия и оружие Комиссия ВСУ обнаружил у солдат в Донбассе вшей и кишечную палочку Комиссия ВСУ выявила в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде педикулез (заболевание кожи и волос, вызванное паразитирование вшей) и кишечную палочку.

Единоборства UFC сохранит наилегчайший дивизион Президент UFC Дана Уайт опроверг информацию о закрытии наилегчайшего дивизиона промоушена.

Происшествия Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки.

Общество Россиян ждет короткая рабочая неделя Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.

Происшествия Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

Политика Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Транспорт Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.

Общество В России предложили ограничить число питомцев в квартирах Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.

Шоу-бизнес Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.

Происшествия Бари Алибасов все еще не вышел из медикаментозного сна Как заявил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, продюсер до сих пор не вышел из состояния медикаментозного сна.

Авто Электромобиль Mazda дебютирует в 2020 году Исполнительный директор Mazda Акира Марумото (Akira Marumoto) в интервью ресурсу Automotive News Europe обозначил планы компании по выпуску электрифицированных автомобилей.

Общество Жители российского города массово захотели бежать в Канаду Жители города Киселевска Кемеровской области записали обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой предоставить им статус беженцев из-за плохой экологической ситуации в регионе.

Общество ПФР назвал основную причину отказа в оформлении досрочной пенсии Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии назвали одной из главных причин отказа в ее оформлении.

Политика РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Происшествия Стали известны результаты теста Голунова на наркотики Тест на наркотики журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова показал отрицательный результат, но исследование продолжается, сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.