Транспорт

ЦКАД планируют целиком открыть не позднее 2022 годаМосква 24 03:35

Центральную кольцевую автодорогу планируют открыть не позднее начала 2022 года, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Читать в источнике
с чего всё началось
— Подвижки есть, задержки есть, но они носят в основном объективный характер, там нет такого, знаете, дикого воровства, как было на космодроме Восточный, — рассказал спецпредставитель президента в интервью ТАСС
 в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Вечерняя Москва02:52

Подробнее о событии

Названы новые сроки запуска ЦКАД в Московском регионе

РИАМО07:37

Открытие ЦКАД отложили до 2022 года

Коммерсантъ04:01

Сергей Иванов назвал причины задержки открытия ЦКАД

Вести Подмосковья04:43

Иванов: ЦКАД будет целиком открыта не позднее начала 2022 года

ТАСС04:12

Открытие ЦКАД отложили на два года

News.ru05:19

ЦКАД планируют целиком открыть не позднее 2022 года

Москва 2403:35

Определена дата открытия Центральной кольцевой автодороги в Москве

Вечерняя Москва02:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество

Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России

Обновлено в 07:45
Экономика

В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил в Госдуме падение реальных (то есть с учетом инфляции) доходов населения.
Обновлено в 08:36
Автоспорт

Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие

Комиссия ВСУ обнаружил у солдат в Донбассе вшей и кишечную палочку

Комиссия ВСУ выявила в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде педикулез (заболевание кожи и волос, вызванное паразитирование вшей) и кишечную палочку.
Обновлено в 07:51
Единоборства

UFC сохранит наилегчайший дивизион

Президент UFC Дана Уайт опроверг информацию о закрытии наилегчайшего дивизиона промоушена.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике

Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки.
Обновлено в 06:51
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия

Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре

Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.
Обновлено в 06:05
Общество

В Ирландии сотни голых женщин искупались в море ради борьбы с раком

Обновлено в 07:59
Общество

В России предложили ограничить число питомцев в квартирах

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках

Обновлено в 06:17
Происшествия

Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП

Обновлено в 05:55
Футбол

Адвокат Мамаева заявил, что суд не пустил детей футболиста в СИЗО

Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи

Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

Обновлено в 07:26
Происшествия

Бари Алибасов все еще не вышел из медикаментозного сна

Как заявил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, продюсер до сих пор не вышел из состояния медикаментозного сна.
Обновлено в 07:36
Авто

Самую быструю в мире газонокосилку внесут в книгу рекордов Гиннеса

Обновлено в 06:42
Происшествия

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Обновлено в 07:26
Авто

Электромобиль Mazda дебютирует в 2020 году

Исполнительный директор Mazda Акира Марумото (Akira Marumoto) в интервью ресурсу Automotive News Europe обозначил планы компании по выпуску электрифицированных автомобилей.
Обновлено в 04:00
Общество

Жители российского города массово захотели бежать в Канаду

Жители города Киселевска Кемеровской области записали обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой предоставить им статус беженцев из-за плохой экологической ситуации в регионе.
Обновлено в 07:36
Общество

ПФР назвал основную причину отказа в оформлении досрочной пенсии

Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии назвали одной из главных причин отказа в ее оформлении.
Обновлено в 06:44
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Политика

РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:03
Культура

Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения

Обновлено в 08:17
Происшествия

Стали известны результаты теста Голунова на наркотики

Тест на наркотики журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова показал отрицательный результат, но исследование продолжается, сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 03:46
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова

Обновлено в 08:44
Происшествия

Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Игры

Final Fantasy VII Remake получила новый трейлер и дату релиза

Обновлено в 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Центральная кольцевая автомобильная дорога
Масштабный проект развития инфраструктуры Московской области. В связи с расширением границ Москвы в 2012 году часть ЦКАД пройдёт и по территории Новой Москвы. Основное назначение ЦКАД - разгрузка федеральных дорог, МКАД путём перераспределения транзитного потока автотранспорта.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Иванов
Советский и российский государственный, политический и военный деятель. Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное