с чего всё началось

Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить. Она также сказала, что ничего не могла поделать для разрешения ситуации с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в московскую думу.

Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму

Происшествия NBC: в Нью-Йорке задержали подозреваемого в организации теракта Власти США задержали 19-летнего жителя Нью-Йорка по подозрению в том, что он планировал теракт от имени группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Кино Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».

Гаджеты Redmi Note 8 Pro «порвал» в AnTuTu прошлогодние флагманы Redmi Note 8 Pro набрал в AnTuTu 283 000 баллов. И, как оказалось, этот результат находится на уровне прошлогодних флагманов.

Политика Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».

Футбол Стали известны соперники ЦСКА и «Краснодара» по Лиге Европы В результате жеребьевки футбольных команд группового этапа Лиги Европы UEFA сборная ЦСКА попала в группу Н, а «Краснодар» — в группу С. Об этом 30 августа сообщает «Коммерсант».

Происшествия Автомобиль въехал в толпу в Москве 36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Спорт Российская легкоатлетка Медведева дисквалифицирована на 8 лет Российская легкоатлетка Екатерина Медведева получила длительную дисквалификацию от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

Общество В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.

Политика Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Общество Прокуратура Москвы напомнила Соболь о недопустимости акции 31 августа Московская прокуратура предупредила оппозиционера Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму из-за зафиксированных недостоверных подписей, о незаконности несогласованного шествия 31 августа.

Армия и оружие МИД Турции назвал условия вывода войск из Сирии Как сообщает ТАСС, в ходе своего визита в Норвегию министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие солдаты уйдут из Сирии только тогда, когда в стране будет разрешен конфликт.

Армия и оружие Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.

Кино Меган Маркл собирается вернуться в кино Меган Маркл собирается вернуться в кино Герцогиня Сассекская задумалась вернуться обратно в профессию.

Происшествия В Испании более 150 мигрантов прорвались через границу анклава Сеута Более 150 нелегальных мигрантов в пятницу утром прорвались через границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники.

Общество В Екатеринбурге массово уволились педагоги Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Политика Пушков призвал президента Грузии очнуться Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.

Политика Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7 Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».

Футбол Директор «Славии»: «Спартак» предложил за Крала очень большую сумму Спортивный директор чешского футбольного клуба "Славия" Ян Незмар сообщил, что опорный полузащитник клуба и сборной Чехии Алекс Крал скорее всего станет игроком московского "Спартака", который сделал хорошее предложение как пражской команде, так и самому игроку.

Общество В российской больнице из-за зарплат массово уволились медсестры В Александровской районной больнице Владимирской области сразу 12 медсестер написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат.