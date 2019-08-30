Политика
РБКЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Публикация, о которой идет речь, вышла после интервью журналистов агентства с Памфиловой 29 августа. В ней со ссылкой на председателя ЦИК агентство передало, что глава комиссии считает необходимым упростить сбор и уменьшить количество подписей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах.
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Здоровье
Правительство утвердило порядок обеспечения лекарствами больных с ВИЧ
Правительство внесло изменения в положение об организации обеспечения лекарственными препаратами граждан, инфицированных ВИЧ.
Московский Комсомолец 11:18
Технологии
Серию пассажирских электрических речных судов разработали в России
Однопалубный монокорпусный речной теплоход типа «Фонтанка» получил имя «Ситивольт», он сейчас находится на стадии проекта.
Известия вчера в 22:45
Происшествия
Суд отказал дизайнеру, которому сломали ногу при задержании в Москве
Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы дизайнера Константина Коновалова, которому сломали ногу во время задержания в центре Москвы.
Московский Комсомолец 07:21
Политика
В администрации Зеленского опровергли обмен заключенными с Россией
По словам Зеленского процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц между Россией и Украиной продолжается, имеются определенные успехи в реализации таких планов.
МонаВиста 03:25
Энергетика
НОВАТЭК получил право пользования Солетско-Ханавейским месторождением
Дочка НОВАТЭКа – Арктик СПГ 1 выиграла аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим Солетско-Ханавейское месторождение, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья.
Neftegaz.ru 08:30
Религия
Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии
Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).
РИА Новости 09:35
Футбол
«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони
В рядах "Зенита" в ближайшее время могут произойти изменения. Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио.
Вести.Ru 11:22
Происшествия
19-летняя москвичка впала в кому после купания в турецком бассейне
В Турецком городе Аланья при купании в бассейне серьезно пострадала 19-летняя студентка из Москвы.
Газета.Ru 05:47
Шоу-бизнес
Лолита Милявская похудела после расставания с мужем
Отвлекаясь на сбор урожая на любимой даче, которая расположена в Болгарии, разбираясь со всеми коммунальными проблемами, Лолита Милявская весьма мужественно переживала, да и до сих пор переживает по поводу довольно болезненного расставания с супругом Дмитрием Ивановым.
ГлобалМСК.ру 07:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак похвасталась макияжем «не для слабаков»
Звезде наложили темные тени, а сверху добавили фиолетовых, благодаря чему акцент сосредоточился на глазах телеведущей.
Актуальные Новости 03:14
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском 10:14
Общество
Роструд напомнил россиянам о работе 31 декабря
В Роструде напомнили россиянам о том, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днем.
Газета.Ru 00:48
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Вести.Ru 11:29
Шоу-бизнес
Петросян привез Татьяну Брухунову в Сочи
Юморист перестал скрывать отношения с молодой возлюбленной Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе приехали в Сочи, где накануне завершился конкурс молодых исполнителей.
WomanHit.ru 06:01
Экономика
Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения
Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
РИА Новости 08:52
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 11:47
Наука
Искусственно выращенный мини-мозг проявил нейронную активность
Портал Поиск 07:33
Футбол
Стало известно расписание матчей ЦСКА в групповом этапе ЛЕ
Стало известно расписание матчей московского ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы-2019/20.
Матч ТВ 10:54
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика
Медведев поздравил Лукашенко с 65-летием
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, поздравил его с 65-летием, обсудил некоторые двусторонние и международные вопросы, сообщили в пресс-службе российского кабмина.
РИА Новости 05:25
Политика
Украина провела учения на случай прекращения транзита российского газа
Оператор украинской ГТС АО «Укртрансгаз» и НАК «Нафтогаз Украины» провели учения на случай прекращения транзита газа российского «Газпрома» с 1 января 2020 года.
Телеканал 360° 10:49
Политика
На югоосетино-грузинской границе началась «гуманитарная операция»
Гуманитарную операцию в окрестностях приграничного села Уиста (Цнелис) начала Погранслужба КГБ Южной Осетии.
Вести.Ru 11:13
Кино
Лив Тайлер и Брэд Питт вышли вместе в свет
Голливудская звезда Лив Тайлер вышла в свет вместе с актёром Брэдом Питтом, который не так давно развёлся со своей не менее звёздной супругой Анджелиной Джоли.
Bimru.ru 01:42
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Матч ТВ вчера в 16:24
Экономика
«Финам»: дивидендная доходность акций «Детского мира» может вырасти до 11%
Акции «Детского мира» могут быть интересны инвесторам, формирующим портфели дивидендных бумаг.
Банки.ру 06:24
Единоборства
Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед титульным боем с украинцем Василием Ломаченко, который состоится 31 августа на стадионе O2 Arena в Лондоне.
Чемпионат 03:19
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Известия вчера в 17:02