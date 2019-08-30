Публикация, о которой идет речь, вышла после интервью журналистов агентства с Памфиловой 29 августа. В ней со ссылкой на председателя ЦИК агентство передало, что глава комиссии считает необходимым упростить сбор и уменьшить количество подписей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах.

ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой

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