Политика
ЦИК зарегистрировал экс-главу администрации Януковича на выборы в РадуАргументы и Факты 10:03
Изначально ЦИК отказался регистрировать Андрея Клюева Экс-глава администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Клюев зарегистрирован Центризбиркомом страны в качестве кандидата в депутаты на выборы в Верховную раду. Отметим, что ранее ЦИК отказался регистрировать Клюева.
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Авто
Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»
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Общество
Специалисты установили причину сильного наводнения в Иркутской области
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2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
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Армия и оружие
Погибшие в результате катастрофы подводники служили в Санкт-Петербурге
Обновлено в 16:57
Общество
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Обновлено в 16:46
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Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
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По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Футбол
Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России
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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
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Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
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Обновлено в 08:52
Общество
Россиянам предоставили пенсионную льготу
Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.
Обновлено вчера в 04:55
Армия и оружие
Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео
Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
Обновлено в 17:08
Общество
Искалеченная мужем Рита Грачёва снялась в откровенной фотосессии
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Обновлено в 01:16
Общество
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По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
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Обновлено в 08:25
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В Московской области проходит второй этап профилактики заболеваний животных, в том числе вакцинация и раскладка вакцины для диких животных, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Российский полковник полиции сбежала в Грузию
Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «Открытие»
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Обновлено в 13:06
Экономика
В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Авто
Koenigsegg возмутила слишком низкая оценка уникального One:1
Шведская компания Koenigsegg обвинила аукционный дом Bonhams в заниженной оценке стоимости купе One:1, выпущенного тиражом в шесть экземпляров (+1 прототип).
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Политика
ТАСС: в «Ильюшине» проходят массовые увольнения сотрудников
В пресс-службе «Ильюшина» агентству сообщили, что в компании идет оптимизация управления.
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Мультизерновой хлеб считается намного полезней для организма человека, чем обычный.
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Объявили перерыв: Команда сиквелов «Аватара» собралась за одним столом
В настоящий момент съёмки проходят в Новой Зеландии и таким образом команда решила их отпраздновать.
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Авто
Опубликованы первые фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
В сети появились первые фотографии салона внедорожника Патриот с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 03:00
Транспорт
ГИБДД создаст рабочую группу для детального анализа ПДД
Госавтоинспекция приняла решение создать рабочую группу для детального анализа Правил дорожного движения (ПДД) и для их улучшения.
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