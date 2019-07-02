Политика

Блогера Шария зарегистрировали кандидатом на выборах в РадуRuNews24.ru 10:20

Ранее ЦИК отказал Анатолию Шарию в регистрации кандидатом в народные депутаты, включенного в избирательный список «Партии Шария» под номером один.
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Шария зарегистрировали кандидатом на выборах в Раду

РИА Новости09:07

ЦИК Украины зарегистрировала блогера Шария кандидатом в депутаты Рады

РБК09:39

Разыскиваемого СБУ соратника Януковича пустили на выборы

Lenta.ru09:32

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Газета.Ru09:40

Блогера Шария зарегистрировали кандидатом в депутаты рады

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ТАСС07:28

ЦИК Украины зарегистрировал кандидатом экс-главу администрации Януковича

Московский Комсомолец08:13
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Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону на автомобиле.
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«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

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Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

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Киев дал согласие на обмен пленных в Донбассе

Олифер отметила, что Киев предлагает ускорить обмен «пошаговым выполнением формулы».
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Международное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило о выявлении 298 подозрительных проб на допинг, взятых ранее у российских спортсменов.
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Армия и оружие

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На Авиационном комплексе имени С. В. Ильюшина идёт кадровая чистка. На сегодня из компании уже ушли 80 сотрудников, включая топ-менеджеров.
Обновлено в 08:40
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Xiaomi представила новую линейку смартфонов

Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
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Интернет

Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
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Эксперты предрекли к 2023 году популярность смартфонов 5G

Аналитики из Canalys предрекли к 2023 году популярность смартфонов 5G.
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Технологии

Руководство Microsoft беспокоится о ширящейся нехватке программистов

Руководство компании Microsoft не раз выступало с прогнозами о будущей нехватке программистов.
Обновлено в 16:33
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Общество

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Сильнейший ливень вечером 2 июля 2019 года стал причиной потопа на шоссе в районе Володарского моста в Санкт-Петербурге, сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «ДТ и ЧП|Санкт-Петербург».
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Газпромбанк и РЖД станут официальными партнерами РФС

Другим партнером РФС станет РЖД, рассказал источник, знакомый с ходом переговоров, и собеседник в РЖД.
Обновлено в 13:38
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Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено в 10:47
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В сеть утекли изображения новой консоли Nintendo Mini Switch 2

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Подано 90 тысяч заявлений на получение Единой карты петербуржца

К началу июля жители города подали 90 тысяч заявлений на получение Единой карты петербуржца, в тоже время на руках уже находятся более 33 тысяч карт.
Обновлено в 14:57
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Компания Audi представила новую модификацию модели A8 — спортивное исполнение S8.
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На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
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Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
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Анатолий Анатольевич Шарий
Украинский политик
Украинский политический деятель, журналист, видеоблогер, бизнесмен. Председатель политической партии «Партия Шария» с 5 июня 2019 года. Автор публикаций об организованной преступности на Украине в 2008-2011 годах, политический беженец в Евросоюзе.
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