Политика
Блогера Шария зарегистрировали кандидатом на выборах в РадуRuNews24.ru 10:20
Ранее ЦИК отказал Анатолию Шарию в регистрации кандидатом в народные депутаты, включенного в избирательный список «Партии Шария» под номером один.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал проезд Пугачевой на машине по перрону
Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону на автомобиле.
Обновлено в 13:54
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Политика
Киев дал согласие на обмен пленных в Донбассе
Олифер отметила, что Киев предлагает ускорить обмен «пошаговым выполнением формулы».
Обновлено в 14:13
Спорт
ВАДА сочло подозрительными допинг-пробы 298 спортсменов из РФ
Международное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило о выявлении 298 подозрительных проб на допинг, взятых ранее у российских спортсменов.
Обновлено в 14:19
Политика
Среди погибших подводников оказались два Героя России
В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено в 13:47
Общество
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
В России модернизировали ударный вертолет Ми-24
Конструкторское бюро "Миля" и "Роствертол" модернизировали ударный вертолет Ми-24 под рабочим названием Ми-35П+, сообщил после выставки "Армия-2019" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Обновлено в 03:23
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
На Авиационном комплексе имени С. В. Ильюшина идёт кадровая чистка. На сегодня из компании уже ушли 80 сотрудников, включая топ-менеджеров.
Обновлено в 08:40
Гаджеты
Xiaomi представила новую линейку смартфонов
Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено в 15:53
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
Гаджеты
Эксперты предрекли к 2023 году популярность смартфонов 5G
Аналитики из Canalys предрекли к 2023 году популярность смартфонов 5G.
Обновлено в 14:20
Технологии
Руководство Microsoft беспокоится о ширящейся нехватке программистов
Руководство компании Microsoft не раз выступало с прогнозами о будущей нехватке программистов.
Обновлено в 16:33
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Общество
В Санкт-Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом
Сильнейший ливень вечером 2 июля 2019 года стал причиной потопа на шоссе в районе Володарского моста в Санкт-Петербурге, сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «ДТ и ЧП|Санкт-Петербург».
Обновлено в 16:46
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Футбол
Газпромбанк и РЖД станут официальными партнерами РФС
Другим партнером РФС станет РЖД, рассказал источник, знакомый с ходом переговоров, и собеседник в РЖД.
Обновлено в 13:38
Футбол
Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено в 10:47
Игры
В сеть утекли изображения новой консоли Nintendo Mini Switch 2
Обновлено в 13:04
Общество
ВГИК борется с неугодными выпускниками с помощью Росгвардии
Выпускник ВГИКа Артём Фирсанов всего лишь зашёл на родную кафедру и попытался понять, почему ему поставили «тройку» за дипломную работу (готовый фильм, который даже не разрешили показать аудитории).
Обновлено в 04:43
Политика
Канада разрешила себе поставлять оружие на Украину
Обновлено в 16:23
Общество
Подано 90 тысяч заявлений на получение Единой карты петербуржца
К началу июля жители города подали 90 тысяч заявлений на получение Единой карты петербуржца, в тоже время на руках уже находятся более 33 тысяч карт.
Обновлено в 14:57
Авто
Audi представила спортивный седан S8
Компания Audi представила новую модификацию модели A8 — спортивное исполнение S8.
Обновлено в 03:31
Футбол
Маркизио может вернуться в «Ювентус»
Обновлено в 16:11
Происшествия
На Украине во время тренировочного полета разбился самолет
Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено в 08:33