Политика

ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в МосгордумуРИА Новости вчера в 06:39

Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
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с чего всё началось

Венедиктов: ЦИК повторно проверит подписи подавших жалобы кандидатов в МГД

Ранее сообщалось, что рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь.
РИА Новостивчера в 13:27

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ЦИК рассмотрит жалобы нескольких незарегистрированных кандидатов от оппозиции

Эхо Москвы01:01

Венедиктов: ЦИК проведет повторную экспертизу подписей незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Дождьвчера в 13:25

В ЦИК снова проверят подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы

Московский Комсомолецвчера в 16:28

ЦИК проведет повторную экспертизу подписей незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Новая газетавчера в 14:38

ЦИК рассмотрит жалобы Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой

Коммерсантъвчера в 18:12

Венедиктов: ЦИК повторно проверит подписи подавших жалобы кандидатов в МГД

РИА Новостивчера в 13:27

Рабочая группа ЦИК рассмотрит жалобы пяти кандидатов в Мосгордуму 6 августа

ТАССвчера в 06:12
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Частично рассекречен внешний вид нового внедорожника Rezvani Tank

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Детонация пороховых зарядов в военной части в селе Каменка вблизи Ачинска прекратилась, однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.
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Происшествия

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В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
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Спорт

Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду

Обновлено 04 августа в 17:43
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
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Футбол

«Ахмат» одержал победу над «Оренбургом»

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Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Музыка

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Обновлено вчера в 15:17
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Футбол

Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Обновлено вчера в 19:25
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Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.
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Авто

Японская NEC представила «летающий автомобиль»

Японский производитель электроники NEC Corp. представил «летающий автомобиль», большую беспилотную машину с четырьмя пропеллерами, способную парить в воздухе около минуты на высоте 3 метров.
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В салоне автомобиля будет установлена инфракрасная камера, которая будет следить за водителем и на основе алгоритмов определит его усталость и уровень внимания.
Обновлено вчера в 08:05
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В Китае объяснили, почему США обвинили Россию в нарушении ДРСМД

Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению китайского МИДа Фу Цун заявил, что Вашингтон обвинил Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы иметь основания выйти из соглашения и позволить себе разрабатывать ракетное оружие.
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На Порошенко завели дело о подделке паспортов

Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено вчера в 14:13
Финансы

Минфин США признал Китай валютным манипулятором

Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
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Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Экономика

«Ъ»: ВАРПЭ просит 20 млрд рублей на судостроение Дальнего Востока

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) попросила правительство выделить 20 млрд рублей из Фонда развития промышленности (ФРП) на модернизацию верфей Приморского и Хабаровского краев, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо президента ВАРПЭ Германа Зверева вице-премьеру, полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.
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Армия и оружие

Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35

Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
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Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис с существующим игроком, пишут во вторник "Ведомости".
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Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может перейти в "Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна в Англии, до 8 августа, сообщает Daily Mail.
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Мальчик, которому прострелили голову в Нижнем Тагиле, находится в коме

Врачи рассказали, что мальчик, которому прострелили голову в Нижнем Тагиле, находится в коме.
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Названы самые популярные сладости у россиян

В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
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На Кубани убили семью с маленьким ребенком

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Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море

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Названы лучшие сериалы этого года

Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
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Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Министерство обороны Российской Федерации сообщает о новых нападениях боевиков на авиабазу РФ в Сирии «Хмеймим».
Обновлено вчера в 10:36
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