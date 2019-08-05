Политика
ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в МосгордумуРИА Новости вчера в 06:39
Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь.РИА Новостивчера в 13:27
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В ЦИК снова проверят подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
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