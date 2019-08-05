Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобыКоммерсантъ 14:23
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу. Всего будет рассмотрено 19 заявлений, в том числе от Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой.
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с чего всё началось
Центризбирком проведет повторную графологическую экспертизу подписей кандидатов в МГД, подавших жалобы, рассказал РИА Новости руководитель Общественного штаба наблюдателей за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов.РИА Новости13:27
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