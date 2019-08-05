Политика

ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобыКоммерсантъ 14:23

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу. Всего будет рассмотрено 19 заявлений, в том числе от Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой.
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с чего всё началось

Венедиктов: ЦИК повторно проверит подписи подавших жалобы кандидатов в МГД

Центризбирком проведет повторную графологическую экспертизу подписей кандидатов в МГД, подавших жалобы, рассказал РИА Новости руководитель Общественного штаба наблюдателей за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов.
РИА Новости13:27

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ЦИК рассмотрит жалобы Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой

Коммерсантъ18:12

В ЦИК снова проверят подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы

Московский Комсомолец16:28

ЦИК проведет повторную экспертизу подписей незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

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Эхо Москвы18:04

Венедиктов: ЦИК проведет повторную экспертизу подписей незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Дождь13:25

Венедиктов: ЦИК повторно проверит подписи подавших жалобы кандидатов в МГД

РИА Новости13:27

Рабочая группа ЦИК рассмотрит жалобы пяти кандидатов в Мосгордуму 6 августа

ТАСС06:12
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Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
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Миссия Турции и Финляндии выполнит наблюдательный полет над Россией

"С 5 по 9 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и Финляндии с аэродрома Кубинка выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на турецком самолете наблюдения СН-235", - говорится в газете со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
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Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
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Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых

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Политика

МИД Пакистана вызвал посла Индии из-за решения о статусе Кашмира

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СКА упустил преимущество в три гола и проиграл рижскому «Динамо»

Петербургский СКА потерпел поражение в матче с рижским «Динамо» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, игра завершилась со счётом 6:5 в пользу подопечных Гиртса Анкипанса.
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Ученые сочли пожар в городе майя актом тотальной войны

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Во втором круге Маннарино встретится с победителем противостояния Борна Чорич (Хорватия, 11) – Петр Гоевчик (Германия).
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Лукаку тренируется с «Андерлехтом»

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Путин в ближайшее время сделает заявление по ДРСМД

Ожидается, что в ближайшее время президент сделает заявление по этому вопросу, добавили в пресс-службе президента.
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Клопп пригласил сёрфера, чтобы помочь игрокам в борьбе со стрессом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пригласил в команду профессионального сёрфера Себастьяна Штойдтнера.
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112-летняя рыба весом в 22 кг побила рекорд долголетия

Кроме 112-летней рыбы, ученым удалось также обнаружить и экземпляры 80-летнего возраста.
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Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы

В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
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Самой доходной в первом полугодии стала продукция корейской марки KIA, которая обошлась россиянам в 148 млрд рублей.
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