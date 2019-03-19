Политика
ЦИК получил документы КПРФ о передаче думского мандата ГрудининуТАСС 19 марта в 03:53
Центризбирком России получил от КПРФ документы о передаче вакантного мандата экс- кандидату в президенты Павлу Грудинину. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ЦИК.
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