Политика
ЦИК получил документы КПРФ о передаче думского мандата ГрудининуТАСС 19 марта в 03:53
Центризбирком России получил от КПРФ документы о передаче вакантного мандата экс- кандидату в президенты Павлу Грудинину. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ЦИК.
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Финансы
«Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с Китаем
Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.
Обновлено в 05:37
Энергетика
Правительство намерено продлить заморозку цен на бензин до лета
Правительство России приняло решение продлить на три месяца соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо (бензин и дизель), сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске
В МВД по Республике Татарстан подтвердили гибель полицейского в результате ножевого ранения.
Обновлено в 05:44
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку в 7,75% годовых
"Совет директоров Банка России 22 марта 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых", — проинформировали в ЦБ.
Обновлено в 07:30
Политика
США ввели санкции в отношении китайских компаний
Правительство Соединенных Штатов в четверг, 21 марта, ввело в отношении двух китайских транспортных организаций ограничительные меры.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»
Россия и Сирия призывают международное сообщество поддержать идею ликвидации лагеря "Рукбан" и просят Иорданию присоединиться к процессу возвращения беженцев, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
Обновлено вчера в 03:28
Политика
Участницу Comedy Woman Варнаву сочли угрозой безопасности Украины
34-летняя российская актриса, комик и телеведущая Екатерина Варнава была признана лицом, составляющим угрозу для национальной безопасности Украины.
Обновлено в 07:59
Общество
Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников
Как отмечают в ведомстве, такая методика нужна для улучшения результатов работы госоргана через повышение ценностей, ориентированных на честное и беспристрастное исполнение госслужащими своих должностных обязанностей.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Самолет-разведчик США засекли у берегов Крыма
Самолет-разведчик Военно-воздушных сил США совершил полет недалеко от берегов Крыма.
Обновлено в 09:30
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Политика
Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено в 09:56
Политика
Макрон выведет на улицы армию против «желтых жилетов»
Власти Франции привлекут армию для организации порядка во время митингов «желтых жилетов».
Обновлено в 10:00
Политика
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.
Обновлено в 09:00
Экономика
Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»
Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».
Обновлено в 09:44
Происшествия
Католического священника ранили ножом во время службы в Канаде
Священника оратория Святого Иосифа в канадском Монреале ранили ножом во время службы.
Обновлено в 09:47
Космос
Астронавты NASA вышли в космос с борта МКС для замены аккумуляторов
Американские астронавты в пятницу, 22 марта, вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы.
Обновлено в 08:35
Здоровье
В Петербурге врачи сделают бесполого ребенка девочкой
Младенцу предстоит перенести сложнейшую пластическую операцию В Северной столице проведут сложную пластическую операцию бесполому младенцу, сообщает "Петербургский дневник".
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Ленобласти машинист остановил поезд, чтобы спасти собаку
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Суд не признал Тимура Еремеева сыном Спартака Мишулина
Семья актера направила запрос в ЗАГС и получила бумагу, подтверждающую, «Мишулин С. В. не приходится отцом Еремееву Т. С.». На основании документов суд, рассмотрев иск дочери актера о защите достоинства и чести, вынес решение в ее пользу.
Обновлено в 07:07
Культура
Marvel продаст на аукционе супергеройские костюмы
Обновлено в 06:30
Здоровье
Главу российского минздрава в Саратове встретили голодающие пикетчики
Протестующей в ожидании федерального министра жительнице областного центра стало плохо.
Обновлено в 05:42
Политика
Глава МИД Белоруссии заявил, что об объединении с Россией речи не идет
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что речи об объединении республики с Россией не идет, а то, что российский президент Владимир Путин после 2024 года якобы может возглавить объединенное государство, затрагивалось на двусторонних встречах "вскользь" и только в контексте инсинуаций в СМИ.
Обновлено в 08:56
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
Все затраты государства на создание "Роснано" с 2019 года возвращены, подчеркнул Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Происшествия
11 школ и детсад в Москве проверяют после звонков о «минировании»
Информация об угрозе взрыва в 11 школах и детсаде в Москве поступила в экстренные службы от неизвестного.
Обновлено в 07:53
Футбол
Сборная России отправилась в Казахстан на отборочный матч Евро-2020
Сборная России из Брюсселя отправилась в Казахстан на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба национальной команды.
Обновлено в 09:23