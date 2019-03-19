Политика

ЦИК получил документы КПРФ о передаче думского мандата ГрудининуТАСС 19 марта в 03:53

Центризбирком России получил от КПРФ документы о передаче вакантного мандата экс- кандидату в президенты Павлу Грудинину. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ЦИК.
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ЦИК получил документы КПРФ о передаче мандата Алферова Грудинину

Аргументы и Факты19 марта в 05:25

Зюганов осудил паскудство и мерзости вокруг Грудинина

REGNUM19 марта в 02:39

В ЦИК получили документы КПРФ о передаче Грудинину думского мандата Алферова

Росбалт19 марта в 04:16

ЦИК получил документы КПРФ о передаче мандата Алферова Грудинину

РИА Новости19 марта в 04:09

ЦИК получил документы для передачи Грудинину думского мандата

Интерфакс19 марта в 04:04

ЦИК получил документы КПРФ о передаче думского мандата Грудинину

ТАСС19 марта в 03:53

ЦИК получил от КПРФ документы о передаче Грудинину мандата Алферова

Коммерсантъ19 марта в 04:53
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Финансы

«Газпром» хочет перейти на рубли и юани во взаиморасчетах с Китаем

Планируется, что в ближайшем будущем «Газпром» и Китай будут вести совместные дела в российских рублях и китайских юанях.
Обновлено в 05:37
Энергетика

Правительство намерено продлить заморозку цен на бензин до лета

Правительство России приняло решение продлить на три месяца соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо (бензин и дизель), сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия

В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске

В МВД по Республике Татарстан подтвердили гибель полицейского в результате ножевого ранения.
Обновлено в 05:44
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку в 7,75% годовых

"Совет директоров Банка России 22 марта 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых", — проинформировали в ЦБ.
Обновлено в 07:30
Политика

США ввели санкции в отношении китайских компаний

Правительство Соединенных Штатов в четверг, 21 марта, ввело в отношении двух китайских транспортных организаций ограничительные меры.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Спорт

Ученица Тутберидзе первой в истории выполнила сложнейший прыжок на ЧМ

Обновлено в 08:54
Армия и оружие

Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»

Россия и Сирия призывают международное сообщество поддержать идею ликвидации лагеря "Рукбан" и просят Иорданию присоединиться к процессу возвращения беженцев, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
Обновлено вчера в 03:28
Происшествия

Лжеминеры в Петербурге эвакуировали более 23 тысяч человек

Обновлено в 01:51
Политика

Участницу Comedy Woman Варнаву сочли угрозой безопасности Украины

34-летняя российская актриса, комик и телеведущая Екатерина Варнава была признана лицом, составляющим угрозу для национальной безопасности Украины.
Обновлено в 07:59
Общество

Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников

Как отмечают в ведомстве, такая методика нужна для улучшения результатов работы госоргана через повышение ценностей, ориентированных на честное и беспристрастное исполнение госслужащими своих должностных обязанностей.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Самолет-разведчик США засекли у берегов Крыма

Самолет-разведчик Военно-воздушных сил США совершил полет недалеко от берегов Крыма.
Обновлено в 09:30
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Политика

Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено в 09:56
Политика

Макрон выведет на улицы армию против «желтых жилетов»

Власти Франции привлекут армию для организации порядка во время митингов «желтых жилетов».
Обновлено в 10:00
Политика

Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России

В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.
Обновлено в 09:00
Экономика

Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»

Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».
Обновлено в 09:44
Происшествия

Католического священника ранили ножом во время службы в Канаде

Священника оратория Святого Иосифа в канадском Монреале ранили ножом во время службы.
Обновлено в 09:47
Космос

Астронавты NASA вышли в космос с борта МКС для замены аккумуляторов

Американские астронавты в пятницу, 22 марта, вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы.
Обновлено в 08:35
Здоровье

В Петербурге врачи сделают бесполого ребенка девочкой

Младенцу предстоит перенести сложнейшую пластическую операцию В Северной столице проведут сложную пластическую операцию бесполому младенцу, сообщает "Петербургский дневник".
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Ленобласти машинист остановил поезд, чтобы спасти собаку

Обновлено вчера в 19:46
Политика

Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины

Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Суд не признал Тимура Еремеева сыном Спартака Мишулина

Семья актера направила запрос в ЗАГС и получила бумагу, подтверждающую, «Мишулин С. В. не приходится отцом Еремееву Т. С.». На основании документов суд, рассмотрев иск дочери актера о защите достоинства и чести, вынес решение в ее пользу.
Обновлено в 07:07
Культура

Marvel продаст на аукционе супергеройские костюмы

Обновлено в 06:30
Здоровье

Главу российского минздрава в Саратове встретили голодающие пикетчики

Протестующей в ожидании федерального министра жительнице областного центра стало плохо.
Обновлено в 05:42
Политика

Глава МИД Белоруссии заявил, что об объединении с Россией речи не идет

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что речи об объединении республики с Россией не идет, а то, что российский президент Владимир Путин после 2024 года якобы может возглавить объединенное государство, затрагивалось на двусторонних встречах "вскользь" и только в контексте инсинуаций в СМИ.
Обновлено в 08:56
Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

Все затраты государства на создание "Роснано" с 2019 года возвращены, подчеркнул Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Происшествия

11 школ и детсад в Москве проверяют после звонков о «минировании»

Информация об угрозе взрыва в 11 школах и детсаде в Москве поступила в экстренные службы от неизвестного.
Обновлено в 07:53
Футбол

Сборная России отправилась в Казахстан на отборочный матч Евро-2020

Сборная России из Брюсселя отправилась в Казахстан на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба национальной команды.
Обновлено в 09:23
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Российский политик, инженер-механик, юрист, предприниматель. Депутат городского поселения Видное, председатель Совета депутатов городского поселения Видное.
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Жорес Алферов
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Советский и российский учёный-физик, политический деятель. Лауреат Нобелевской премии по физике.
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