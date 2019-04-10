Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в ИзраилеRT на русском вчера в 20:47
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные ЦИК Израиля.
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Да, друзья, я буду премьер-министром всех, а не только тех, кто голосовал за меня. Никто из не нашей партии не должен волноваться. Мы все должны думать о том, как мы можем работать вместе, как мы можем привлечь всех к обсуждению.
— Бени Ганц, израильский военный деятельИнтерфакс вчера в 19:21
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Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
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Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
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Накануне Виктория Боня опубликовала в сети Instagram видео из салона красоты, в котором показала результаты смены имиджа.
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Политика
Госдума поддержала законопроекты о шпионских устройствах
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Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»
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Политика
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Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
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Энергетика
ОПЕК в марте исполнила сделку по сокращению добычи нефти на 155%
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Происшествия
Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 07:17
Общество
«Почта России» разместит магазины Fix Price в своих отделениях
Сеть Fix Price планирует открыть точки продаж в отделениях «Почты России», сообщил РБК источник на розничном рынке и подтвердил представитель почтового оператора.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Второй взрыв за день прогремел в Екатеринбурге
Взрыв прогремел в институте металлургии УрО РАН в Екатеринбурге на улице Амундсена.
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Хоккей
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Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
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Армия и оружие
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Футбол
Адвокат Кокорина попросила журналистов подумать о карме
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Наука
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В январе 2017 года группа ученых под руководством Дае-Вука Канга (Dae-Wook Kang) запустила долгосрочный проект по изучению влияния трансплантации кишечного микробиома здоровых людей на симптомы расстройства аутистического спектра — как желудочно-кишечные, так и поведенческие.
Обновлено вчера в 11:40
Здоровье
Уже три случая заражения корью зарегистрировали в Удмуртии
В Удмуртии зафиксировали уже три случая заражения корью.
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Общество
Собянин объявил благоустройство Капотни крупнейшим проектом 2019 года
«Самым крупным объектом в плане работ на 2019 год станет комплексное благоустройство района Капотня», — написал мэр.
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Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
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Армия и оружие
Эксперт назвал Россию небоеспособной против США в Арктике
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Политика
Депутат Шлосберг предложил наказывать власть за неуважение к народу
Смотрите такжеПутин подписал законы об оскорблении власти в интернете и запрете фейковых новостей Кроме того, он выступает за распространение ответственности по новой статье на депутатов, поддержавших законопроект, который суд признал выражающим неуважение к правам человека – штраф до 1 млн рублей и арест на срок до 30 суток.
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Эрдоган не исключил поставок С-400 в Турцию до июля
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Криминальный авторитет Таро арестован сразу после освобождения
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Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука
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Армия и оружие
Талибы заявили об уничтожении американского B-52
Действующее в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) утверждает, что его бойцы сбили американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress.
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