Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в ИзраилеRT на русском вчера в 20:47
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные ЦИК Израиля.
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Да, друзья, я буду премьер-министром всех, а не только тех, кто голосовал за меня. Никто из не нашей партии не должен волноваться. Мы все должны думать о том, как мы можем работать вместе, как мы можем привлечь всех к обсуждению.
— Бени Ганц, израильский военный деятельИнтерфакс вчера в 19:21
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Позиции партий «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» почти сравнялись на выборах в Израиле
Московский Комсомолецвчера в 23:59
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