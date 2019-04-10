Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в ИзраилеRT на русском вчера в 20:47

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные ЦИК Израиля.
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Нетаньяху и его соперник объявили о победе на выборах в Израиле

Российская газета01:05

Нетаньяху и оппозиция сравнялись на выборах после подсчета 94% голосов

Известия00:35

Позиции партий «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» почти сравнялись после подсчета 94% голосов

ТАССвчера в 23:27

Партия Биньямина Нетаньяху лидирует после обработки 64,24% бюллетеней

Коммерсантъвчера в 22:12

СМИ: Нетаньяху вырвал победу у соперника на выборах в Израиле

Газета.Ru00:10

Партия Нетаньяху лидирует при подсчете голосов на выборах в Израиле

РИА Новостивчера в 20:17

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

RT на русскомвчера в 20:47
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Происшествия

Кокорина и Мамаева привезли на заседание суда

Обновлено вчера в 06:57
Политика

Путин в шутку назвал допустившего неточность переводчика «бандитом»

Президент России Владимир Путин, который во вторник на полях Международного арктического форума провел двустороннюю встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, был вынужден поправить переводчика, который не вполне точно передал слова главы российского государства.
Обновлено в 01:14
Музыка

Спел голосами Билана и Дорна: Нечаев вернулся с пародиями на звезд

Нечаев спародировал голоса Ивана Дорна, Димы Билана, Юры Шатунова, Макса Коржа, группы «Чайф», Вячеслава Бутусова и других.
Обновлено вчера в 23:40
Хоккей

ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

Ограничение оборота безалкогольных энергетиков назвали преждевременным

Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регулировании оборота безалкогольных энергетических напитков практически до конца текущего года.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Авто

Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander

Toyota распространила первый тизер нового поколения Highlander, который дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.
Обновлено вчера в 15:57
Политика

Ветеранам Великой Отечественной войны могут повысить пенсии

Госдума на этой неделе планирует рассмотреть в трёх чтениях законопроект о повышении пенсии для участников Великой Отечественной войны до 100% должностного оклада военнослужащих.
Обновлено 08 апреля в 10:38
Политика

Захарова прокомментировала билборды Порошенко с Путиным

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook билборды, на которых президент Украины Пётр Порошенко изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:29
Авто

В России начали выдавать автомобильные номера нового образца

Обновлено вчера в 15:25
Политика

Лаборатория Касперского накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке

Эксперты антивирусной компании Лаборатория Касперского раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В мэрии чешского города Римаржов прогремел взрыв

Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро

На станции Солнцевской линии московского метро «Деловой центр» пассажир упал на пути, когда говорил по телефону.
Обновлено вчера в 13:43
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено вчера в 06:56
Наука

Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка

Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено вчера в 03:44
Происшествия

В Кемерове опрокинулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус перевернулся на бок во время движения в Кемерове рано утром в среду, когда направлялся из депо на маршрут.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала поклонникам первое фото новорожденного сына

27 марта в семействе Саши Савельевой и Кирилла Сафонова случилось счастливое событие – они впервые стали родителями.
Обновлено вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Любовь Успенская продемонстрировала идеальную фигуру в мини-платье с декольте

Обновлено в 01:00
Путешествия

Названы самые дешевые пляжные туры на майские праздники

Самым бюджетным вариантом оказалась поездка в Крым. На двоих стоимость тура составит 26 тысяч рублей. В тройку лидеров попали Анапа и Сочи.
Обновлено в 00:21
Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Корпорация Boeing не продала ни одного самолета 737 Max в марте

В марте стало известно, что индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ почти на $5 млрд на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8, поскольку пассажиры потеряли доверие к этой модели после двух авиакатастроф с ее участием за последние полгода.
Обновлено в 01:05
Происшествия

В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в мире

«Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждёшь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не является решением», — подчеркнул генсек Amnesty International Куми Найду.
Обновлено вчера в 23:16
Хоккей

Стал известен клуб, который будет выбирать первым на драфте — 2019

Клуб "Нью-Джерси Дэвилз" стал победителем лотереи грядущего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Авто

Эксперты представили Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Независимые дизайнеры портала «Колеса.ру» решили показать, как могла бы выглядеть доработанная версия заводской модели.
Обновлено вчера в 08:17
Политика

Орешкин не смог ответить Путину на профильный вопрос

Во время выступления на пленарном заседании международного форума «Арктика — территория диалога» министр экономического развития Максим Орешкин не смог сразу ответить Владимиру Путину на профильный вопрос.
Обновлено вчера в 11:33
Финансы

Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год

Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.
Обновлено вчера в 11:34
Политика

Путин пословицей прокомментировал итоги расследования Мюллера

Президент России Владимир Путин назвал предсказуемым итог расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего следов сговора Москвы и предвыборного штаба 45-го президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 11:21
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