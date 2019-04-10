Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в ИзраилеRT на русском вчера в 20:47

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные ЦИК Израиля.
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Бени Ганц
Да, друзья, я буду премьер-министром всех, а не только тех, кто голосовал за меня. Никто из не нашей партии не должен волноваться. Мы все должны думать о том, как мы можем работать вместе, как мы можем привлечь всех к обсуждению.
— Бени Ганц, израильский военный деятельИнтерфакс вчера в 19:21

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Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
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