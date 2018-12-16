Ранее член Совета при президенте по правам человека Александр Брод заявил журналистам в избиркоме, что полиция проверяет данные о скупке голосов у УИК на Фонтанной улице во Владивостоке на выборах губернатора в Приморье.

ЦИК проверяет данные о скупке голосов на выборах в Приморье

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