Политика

ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата ГосдумыВедомости 05:56

Булаев добавил, что КПРФ не сможет оспорить это решение. В понедельник, 18 марта, президиум ЦК КПРФ проголосовал за передачу Грудинину мандата депутата Госдумы. О решении передать мандат Алферова бывшему кандидату в президенты на прошлой неделе рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
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Николай Булаев
Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может. Если мы примем решение о передаче мандата Грудинину, то уже на второй день его должны будут изгнать из Госдумы.
— Николай Булаев, российский политикРосбалт 05:59
с чего всё началось

ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы

Центризбирком отказался передать директору подмосковного совхоза имени Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, скончавшемуся в начале марта.
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