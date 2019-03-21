Политика
ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата ГосдумыВедомости 05:56
Центризбирком отказался передать директору подмосковного совхоза имени Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, скончавшемуся в начале марта.
Читать в источнике
Оценить340
Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может. Если мы примем решение о передаче мандата Грудинину, то уже на второй день его должны будут изгнать из Госдумы.
— Николай Булаев, российский политикРосбалт 05:59
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦИК отказался давать Грудинину депутатский мандат из-за счетов за границей
Национальная служба новостей06:08
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Обновлено вчера в 20:31
Музыка
Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 06:20
Общество
Адвокат попросил суд освободить Варвару Караулову по УДО
Адвокат экс-студентки МГУ Варвары Карауловой попросил освободить ее по условно-досрочному освобождению.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Ущерб от коррупции в военной сфере в 2018 году превысил 7 млрд рублей
Ущерб от коррупционных преступлений, совершенных в военной сфере вырос в четыре раза в течение минувшего года, превысил 7 млрд рублей, сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров.
Обновлено в 04:20
Экономика
Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублей
В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Футбол
«Манчестер Сити» собирается подписать новые контракты с Зинченко и Сане
Горожане уже долго время вели переговоры с Сане, но только в последнее время достигли прогресса в подписании нового контракта.
Обновлено в 06:29
Политика
Госдума одобрила во втором чтении закон о доплатах пенсионерам
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах малоимущим пенсионерам.
Обновлено 19 марта в 06:07
Политика
Президент Казахстана подал в отставку
Обновлено 19 марта в 09:19
Общество
В Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
По данным портала, более 1 тыс. организованных туристических групп еженедельно посещают площадь Oudekerksplein в центре квартала красных фонарей.
Обновлено в 04:10
Общество
В Москве ведут самую крупную в мире программу реставрации
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»
Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Последствия крупной аварии на водоводе в Воронеже сняли на видео
В Воронеже произошла крупная коммунальная авария на водоводе диаметром 1000 мм. Город практически ушел под воду.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уходит в отставку
Напомним, буквально перед Юрием Бергом о своем уходе с должности губернатора Мурманской области сообщила Марина Ковтун.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Китае прогремел взрыв на территории химического промышленного парка
Взрыв произошел в четверг на территории химического промышленного парка в восточной китайской провинции Цзянсу, информации о жертвах и причинах взрыва пока нет, сообщает издание Paper.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию
Вашингтон рассматривает возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.
Обновлено в 02:33
Общество
Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН
Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Политика
Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака
ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
США потратят $6 млрд для модернизации танка M-1 Abrams
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в течение ближайших трех лет для модернизации танка M-1 Abrams будет выделено около 6 млрд долларов, что почти в два раза превышает сумму, выделенную при бывшем президенте Бараке Обаме.
Обновлено вчера в 16:55
Интернет
В ОС Android обнаружили опасную уязвимость
Positive Technologies обнаружил критическую уязвимость в актуальных версиях операционной системы Google Android, используя которую злоумышленники могут получить доступ, в частности, к банковским приложениям, говорится в сообщении компании в области информационной безопасности.
Обновлено в 06:49
Футбол
Руни: «Погба мог бы добиться успеха в МЛС»
Обновлено в 06:36
Футбол
Маркизио рассказал о талантах Дибалы
Обновлено в 06:27
Политика
Власти Украины ввели санкции против Володина
"Власти Украины ввели в отношении председателя Государственной думы Вячеслава Володина санкции", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:50
Общество
В Москву вернется настоящая зима
Обновлено в 04:18
Авто
Volvo представила систему безопасности для нетрезвых водителей
Обновлено в 06:16
Футбол
Сегодня Икарди проведет тренировку с «Интером»
Обновлено в 06:39
Экономика
Минприроды подсчитало стоимость биологических и водных ресурсов РФ
Министерство природных ресурсов РФ впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны, сообщает РБК.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Защита попросила восстановить Арашукова в должности сенатора
Защита обжаловала решение о временном отстранении от должности в Совете Федерации Рауфа Арашукова, арестованного по обвинению в убийствах, сообщила РИА Новости адвокат Анна Ставицкая.
Обновлено в 05:40