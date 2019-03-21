ЦИК отказалась передать Грудинину мандат депутата ГосдумыИзвестия 09:40

Центризбирком отказался передать директору подмосковного совхоза имени Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, скончавшемуся в начале марта.

с чего всё началось

Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может. Если мы примем решение о передаче мандата Грудинину, то уже на второй день его должны будут изгнать из Госдумы.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась передать экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы РФ, принадлежавший Жоресу Алферову, который скончался в начале марта. Об этом в четверг, 21 марта, сообщает газета «Ведомости».

Энергетика Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.

Общество Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Политика Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Происшествия В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.

Финансы Россия начала размещение евробондов в евро и долларах Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.

Политика Лавров раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ украинских властей в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на выборы.

Кино В Волгограде скончался актер Петр Зайченко Российский актер Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.

Экономика Финансирование Росмолодежи увеличили более чем в семь раз Бюджет Росмолодежи (Федерального агентства по делам молодежи) увеличен с 379 млн рублей в 2018 году до 2,7 млрд рублей в этом году, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Политика Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уходит в отставку Напомним, буквально перед Юрием Бергом о своем уходе с должности губернатора Мурманской области сообщила Марина Ковтун.

Политика Полную инвентаризацию недвижимости и земель проведут в России Правительство России решило провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.

Происшествия Британские мечети погромили кувалдами Неизвестные повредили здания четырех мечетей в британском Бирмингеме. Об этом говорится в заявлении полиции графства Уэст-Мидлендс.

Политика Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.

Экономика ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей Общий долг компании составляет 249,2 млрд руб. Сам ВТБ в 2014-2015 гг. предоставил "Трансаэро" 12,5 млрд руб. ВТБ указывает, что из-за действий Плешаковых и Анодиной невозможно полное погашение "Трансаэро" требований кредиторов.

Наука Генетическая память: Человечество стремится жить как древние предки Учёные выяснили, что человек стремится жить в тех условиях, в которых жили древние предки.

Гаджеты Лучшие проводные и беспроводные наушники назвали в Роскачестве В Роскачестве назвали лучшие проводные и беспроводные наушники, сообщает портал "Известия".

Происшествия В структуре «Роскосмоса» нашли фиктивную компанию Лефортовская межрайонная прокуратура обнаружила в структуре "Роскосмоса" фиктивную компанию, передает РБК со ссылкой на источники в МВД.

Шоу-бизнес Чулпан Хаматова неожиданно перекрасилась в блондинку Кстати, кареглазой актрисе на удивление очень идет быть блондинкой.

Хоккей Лучший бомбардир «Спартака» в КХЛ Радивоевич завершил карьеру игрока Лучший бомбардир московского "Спартака" в истории встреч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) словацкий нападающий Бранко Радивоевич больше не будет выступать, сообщает сайт последнего клуба игрока.

Происшествия На химическом заводе в Китае произошел взрыв Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.

Авто В 2018 году россияне купили около 1 млн автомобилей с АКПП Новые легковые автомобили, оснащенные автоматической трансмиссией, в 2018 году нашли в России 941 тыс. покупателей, заняв, тем самым, 56,3% от общего объема российского авторынка.

Общество «Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.

Общество Названы самые ленивые регионы России В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.

Общество Яровая предложила разработать концепцию здорового питания детей Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать концепцию здорового питания для детей, которая будет содержать единые методические рекомендации для детских учреждений.

Энергетика Суд в Англии приостановил исполнение решения арбитража по «Газпрому» Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" о транзите газа, сообщила в четверг российская компания.