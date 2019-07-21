с чего всё началось

На выборах президента, которые прошли на Украине весной этого года, ЦИК давала данные по явке на 11:00. Во втором туре выборов утром она составляла 18,14%. Выборы в Раду стартовали на территории Украины в 8:00 по местному времени.

ЦИК отчиталась о явке на выборах в Раду

Политика Токаев рассказал, что уклонялся от предложения стать президентом Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в первый раз уклонился от предложения возглавить республику.

Политика Медведчук оценил данные экзитполов на выборах в Верховную раду Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире «112 Украина» прокомментировал данные экзитполов, свидетельствующие о том, что его политсила занимает второе место на выборах в Верховную раду.

Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

Происшествия Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне Испанский суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.

Происшествия Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

Политика Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш» Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".

Происшествия Альпинисты из Петербурга сорвались в горах Кабардино-Балкарии Два альпиниста из Санкт-Петербурга сорвались в ущелье Укю на горе Урал, сообщили в ГУ МЧС Кабардино-Балкарии 21 июля.

Кино Marvel анонсировала новую фазу киновселенной Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Происшествия В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.

Политика Аваков обвинил российские СМИ в пропаганде в пользу партии Медведчука Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что средства массовой информации России и Донбасса развернули пропаганду в день тишины, который предшествовал дню выборов в Верховную раду.

Происшествия Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.

Футбол Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом» Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу.

Политика В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасные предметы Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружила в ходе проверок взрывоопасные предметы рядом с контрольно-пропускным пунктом въезда-выезда (КППВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донбассе.

Политика Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина» Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".