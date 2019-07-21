Политика
ЦИК отчиталась о явке на выборах в РадуРБК 05:41
На выборах президента, которые прошли на Украине весной этого года, ЦИК давала данные по явке на 11:00. Во втором туре выборов утром она составляла 18,14%. Выборы в Раду стартовали на территории Украины в 8:00 по местному времени.
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с чего всё началось
Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 16:00 составила 36,25%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.Коммерсантъ09:56
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