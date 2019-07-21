В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК. После обработки одного процента протоколов президентская партия Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует с 38,45%, второе место занимает "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 10, 94%.

ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду

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