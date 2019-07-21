Политика
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в РадуРИА Новости 15:48
В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК. После обработки одного процента протоколов президентская партия Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует с 38,45%, второе место занимает "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 10, 94%.
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Политика
Явка на выборах в Раду превысила 50%
Обновлено в 14:37
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Обновлено в 02:17
Политика
Порошенко назвал Вакарчука ближайшим идейным партнером в Раде
Ранее сотрудничество Вакарчуку предложил президент Владимир Зеленский от имени партии "Слуга народа", которая лидирует на выборах с заметным отрывом от конкурентов.
Обновлено в 14:15
Музыка
Metallica спела «Группу крови» на концерте в Лужниках
Metallica на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови".
Обновлено в 15:50
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Наука
Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта
Обновлено 19 июля в 02:59
Авто
Жителю Городищенского района отказали в замене неисправной «Нивы»
Житель Городищенского района не смог отстоять в суде право на замену якобы неисправного автомобиля на машину той же марки.
Обновлено в 07:51
Политика
Появилась запись переговоров иранских силовиков с британским танкером
Стали известны детали переговоров экипажа британского танкера Stena Impero с иранским Корпусом стражей Исламской революции перед захватом.
Обновлено в 09:04
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали пребывание в колонии «огромным уроком»
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев назвали пребывание в колонии уроком.
Обновлено в 10:35
Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 14:56
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:35
Политика
Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной»
Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 17:04
Футбол
Определились потенциальные соперники «Спартака» в Лиге Европы
Московский «Спартак» попал во вторую корзину предварительного раунда Лиги Европы и получил в ней сеянный статус.
Обновлено в 08:47
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Футбол
Роналду предъявил претензии Сарри после своей замены
Покидая поле, португалец обратился с вопросом к своему главному тренеру Маурицио Сарри.
Обновлено в 13:20
Здоровье
Мигрантка уверена – российский врач убил ее ребенка смертельной инъекцией. Ей не верят
В соцсетях набирает силу хештег «#ЯЭлинаСушкевич!» - врачи выступают в защиту неонатолога из Калининграда, которая, по версии Следственного комитета, ввела новоржденному глубоко недоношенному ребенку смертельную дозу сульфата магния.
Обновлено в 17:03
Футбол
«Зенит» переиграл «Сочи» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Сочи» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче второго тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:52
Происшествия
Болельщикам «Спартака» после инцидента в Ростове выпишут штрафы
Задержанные после субботнего матча в Ростове-на-Дону болельщики "Спартака" отпущены домой, им будут выписаны штрафы.
Обновлено в 12:35
Общество
Синоптики рассказали о самых дождливых днях конца июля
Специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, когда жителей Москвы ожидают по-настоящему дождливые дни.
Обновлено в 16:39
Авто
Новые Renault Logan и Sandero добрались до дилеров
К бразильским дилерам Renault начали поступать обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway.
Обновлено в 08:39
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Обновлено вчера в 07:00
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel, входящая в состав компании The Walt Disney Co, на фестивале Comic Con в Сан-Диего анонсировала фильмы и сериалы четвертой фазы своей киновселенной.
Обновлено в 09:28
Футбол
Карпин объяснил, почему не может повлиять на работу арбитров
Обновлено в 13:20
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина
Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено вчера в 14:29
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 03:52