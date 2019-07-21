Политика
ЦИК Украины представила первые данные об итогах выборов в РадуРБК 15:11
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на внеочередных парламентских выборах, следует из данных ЦИК.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
Политика
Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:52
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено в 14:11
Футбол
«ПСЖ» хочет обменять Неймара на Бэйла
Французский "ПСЖ" хочет обменять нападающего Неймара на вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает The Independent.
Обновлено в 15:48
Футбол
Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Политика
Вакарчук выдвинул условия коалиции в Верховной раде
Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.
Обновлено в 18:40
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Политика
США пообещали оставить астронавтов на Луне
15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Обновлено в 02:17
Здоровье
«Причиной смерти стало игнорирование прав»
Проект «Группа риска», посвященный защите прав заключенных с ВИЧ, туберкулезом, сифилисом и другими инфекционными заболеваниями в российских пенитенциарных учреждениях, осуществлен фондом «Русь Сидящая» при грантовой поддержке Фонда оперативной помощи ключевым группам населения ВЕЦА.
Обновлено в 18:13
Театры
Спектакль «Дон Жуан» театра Комиссаржевской показали в Китае
Обновлено в 04:59
Авто
Жителю Городищенского района отказали в замене неисправной «Нивы»
Житель Городищенского района не смог отстоять в суде право на замену якобы неисправного автомобиля на машину той же марки.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии
Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии.
Обновлено в 16:39
Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
The National Interest (США): российские вооруженные силы преображаются (и становятся сильнее) прямо на наших глазах (The National Interest)
Заголовки мировой прессы пестрели сообщениями о том, как Россия организовала международную кампанию информационной войны, чтобы вмешаться в президентские выборы в США 2016 года.
Обновлено в 18:38
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Политика
Назначен новый руководитель администрации главы и правительства Якутии
Федор Борисов назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Якутии.
Обновлено в 20:11
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Футбол
«Коломна» выбила «Сатурн» из Кубка России
В матче 1/256 финала Кубка России «Коломна» обыграла раменский «Сатурн» и вышла в следующий раунд турнира.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Слезоточивый газ распылили на избирательном участке на Украине
В Запорожье неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 18:06
Баскетбол
Состав «Юты» пополнили Эммануэль Мудиай, Эд Дэвис и Джефф Грин
Защитник Эммануэль Мудиай, центровой Эд Дэвис и форвард Джефф Грин пополнили состав "Юта Джаз", сообщается на официальном сайте клуба НБА.
Обновлено в 19:00
Экономика
Инвестиции Китая в США снизились на 90% за время президентства Трампа
Прямые инвестиции Китая в США снизились с $46 млрд в 2016 году до $5 млрд в 2018 году с момента прихода к власти президента Дональда Трампа.
Обновлено в 19:55
Экономика
Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу
Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
Обновлено в 17:27
Шоу-бизнес
Оксана Федорова предстала перед поклонниками в свадебном платье
Большинство поклонников оценили свадебный образ Федоровой, но нашлись и те, кто посчитал фото неудачным.
Обновлено в 14:08
Технологии
«Если ваша рука постоянно тянется к смартфону, вы уже в группе риска»
Антонина Есакова, научный сотрудник отделения молекулярных и генетических факторов зависимости Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы, рассказала «Известиям» о том, какие угрозы таят в себе социальные сети и смартфоны, как транснациональные корпорации губят здоровье покупателей своей продукции и существуют ли в природе «легкие» наркотики.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Два рейса не вылетели из Ростова-на-Дону из-за технических проблем
Два авиарейса задержаны в аэропорту Ростова-на-Дону из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 16:24
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная принца Гарри пригласила Кейт Миддлтон на свадьбу
Британская певица Элли Голдинг, являющаяся бывшей возлюбленной принца Гарри, выходит замуж за 26-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга.
Обновлено в 00:59
Политика
Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии «Самопомощь»
Основатель партии "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовой заявил, что решил оставить пост партийного лидера после провала на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 17:18
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Наука
Американские ученые рассказали о возможной опасности лекарства от старения
Как считают специалисты, парадокс результата заключается в том, что гены, замедляющие процесс старения, обычно помогают справляться со стрессом.
Обновлено вчера в 18:42