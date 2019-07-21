Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на внеочередных парламентских выборах, следует из данных ЦИК.

ЦИК Украины представила первые данные об итогах выборов в Раду

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