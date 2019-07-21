Политика

ЦИК опубликовал первые данные на выборах в РадуРИА Новости 15:48

В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК. После обработки одного процента протоколов президентская партия Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует с 38,45%, второе место занимает "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 10, 94%.
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«Слуга народа» набирает 41,45% голосов после проверки 5,37% протоколов

RT на русском18:46

На выборах в парламент Украины лидирует партия Владимира Зеленского «Слуга народа» с результатом 38,45%

Эхо Москвы18:09

Названы вошедшие в новую Раду партии

Lenta.ru15:12

ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду

РИА Новости15:48

ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду

Ведомости15:24

ЦИК Украины: пропрезидентская партия «Слуга народа» вышла в лидеры

Вести.Ru16:33

ЦИК Украины представила первые данные об итогах выборов в Раду

РБК15:11
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:58, Вашингтон
Происшествия

Два рейса не вылетели из Ростова-на-Дону из-за технических проблем

Два авиарейса задержаны в аэропорту Ростова-на-Дону из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

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Армия и оружие

США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией

"С 22 по 26 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на венгерском самолёте наблюдения Ан-26 с аэродрома Кубинка", - пишет газета со ссылкой на начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено в 18:43
Общество

Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц

Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Здоровье

Самые опасные виды рака привлекают меньше всего денег на исследования

На изучение некоторых наиболее смертоносных видов опухолей выделяются наименьшие объемы средств, установило исследование.
Обновлено 19 июля в 09:28
Политика

Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду

По предварительным подсчетам, новый парламент сформируют пять партий, лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", набирая более 40%.
Обновлено в 18:20
Происшествия

Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии

Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Слезоточивый газ распылили на избирательном участке на Украине

В Запорожье неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 18:06
Армия и оружие

Корабли из Индии и Китая поучаствуют в параде в День ВМФ России

Китайский эсминец «Сиань» вместе с индийским фрегатом «Таркаш» поучаствуют в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля.
Обновлено в 18:30
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Путешествия

Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено в 18:52
Футбол

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Политика

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

Обновлено вчера в 23:26
Политика

Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии «Самопомощь»

Основатель партии "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовой заявил, что решил оставить пост партийного лидера после провала на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 17:18
Экономика

Американский ритейл уходит в онлайн

Последняя становится все более популярной у американского населения — еще в феврале Министерство торговли США объявило, что онлайн-продажи в стране впервые в истории обогнали по объему выручки продажи в физических магазинах.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными

В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Депутат Рады: Украинцев ждет очень плохое будущее

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что украинцев ждет очень плохое будущее.
Обновлено в 18:54
Футбол

Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Экономика

«Восточный» попытается продать акции IFTG

«Восточный» попытается продать акции IFTG Банк «Восточный» разослал потенциальным интересантам предложение о покупке 59,9% акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG).
Обновлено в 18:13
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Кому категорически нельзя пить кефир, рассказал эксперт

Кому категорически не рекомендуется употреблять кефир в пищу, раскрыла диетолог Лидия Ионова.
Обновлено в 07:24
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
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Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная принца Гарри пригласила Кейт Миддлтон на свадьбу

Британская певица Элли Голдинг, являющаяся бывшей возлюбленной принца Гарри, выходит замуж за 26-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга.
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Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

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Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием

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Пенсионерка во Львове пыталась съесть избирательные бюллетени

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Авто

Назван лучший гибридный автомобиль на российском рынке

Автоэксперт в очередной раз проанализировал российский авторынок и назвал лучший гибридный автомобиль, представленный в нашей стране, а также оценил шансы развития этого сегмента рынка.
Обновлено в 11:13
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Под Всеволожском водитель BMW вылетел в кювет и погиб

Обновлено в 12:02
Политика

Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал «1+1»

Сооснователь украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что готов купить у олигарха Игоря Коломойского телеканал "1+1".
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В Тверской области проходит заключительный день фестиваля «Нашествие»

Вчера, 20 июля гости фестиваля увидели на экране Главной сцены запуск ракеты с космодрома «Байконур».
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Циклон Данас пришел на юг Приморья

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