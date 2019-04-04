Политика

ЦИК огласил окончательные результаты первого тура выборов на УкраинеСуть событий 01:28

Украинская Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты прошедших 31 марта выборов президента страны. По итогам обработки 100% протоколов лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский. За него проголосовали 30,24 процента избирателей.
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Зеленский в первом туре набрал голосов больше Порошенко и Тимошенко вместе взятых

ТАСС03:37

ЦИК Украины огласил окончательные результаты выборов президента

Газета.Ru03:27

ЦИК Украины: обработаны все протоколы первого тура

Вести.Ru00:05

ЦИК Украины опубликовал окончательные итоги первого тура выборов президента

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ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

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ЦИК Украины объявил окончательные итоги первого тура выборов президента

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Народные новости02 апреля в 11:44
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:28, Ашберн
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Водитель маршрутки, устроивший в Подмосковье автокатастрофу с шестью погибшими, работал нелегально.
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Фильмы рассказывают о приключениях молодого человека в злачных заведениях столицы Нидерландов В Амстердаме открылся 5D порнокинотеатр, в котором будут показывать эротические фильмы в формате 3D с дополнительными эффектами: водой, ветром, мыльными пузырями и снегом, сообщает Daily Mail.
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Общество

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Самой инициативной группой оказалась молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Из них эмигрировать захотели 44 процента.
Обновлено в 07:02
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Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.
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В Китае будут штрафовать за использование смартфона в определенных местаз

В Китае планируют штрафовать граждан на тридцать тысяч долларов США за смартфон, который удален на пять километров от радиотелескопа.
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Продажи на авторынке Испании в марте упали на 4,3%

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В Киеве взорвали иномарку офицера украинских спецслужб

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Тело Булдакова доставили из Монголии в Россию

В Москву доставили тело народного артиста России Алексея Булдакова, который скончался накануне в Монголии.
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Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

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В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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