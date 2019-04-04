Политика
ЦИК огласил окончательные результаты первого тура выборов на УкраинеСуть событий 01:28
Украинская Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты прошедших 31 марта выборов президента страны. По итогам обработки 100% протоколов лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский. За него проголосовали 30,24 процента избирателей.
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