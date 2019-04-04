Политика

ЦИК огласил окончательные результаты первого тура выборов на УкраинеСуть событий 01:28

Украинская Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты прошедших 31 марта выборов президента страны. По итогам обработки 100% протоколов лидирует актёр и шоумен Владимир Зеленский. За него проголосовали 30,24 процента избирателей.
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Зеленский - клоун или «слуга народа»?

Pravda.Ru06:18

ЦИК Украины обработала 100% протоколов

RT на русскомвчера в 23:44

ЦИК Украины опубликовал окончательные итоги первого тура выборов президента

РИА Новости01:02

ЦИК Украины огласил результаты по итогам обработки 100% бюллетеней

ФАН00:35

ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

РБКвчера в 23:47

ЦИК Украины огласил окончательные результаты выборов президента

Газета.Ru03:27

Выборы в Украине: Слуга народа – не партия, а президент

Э Вести02:11
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:54, Ашберн
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Не стало актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 07:59
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Canal +: «Реал» и Рабьо достигли устной договоренности о трансфере

24-летний хавбек дал устное согласие представителям мадридского клуба о летнем переходе, сообщает As со ссылкой на Canal +.
Обновлено в 04:10
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Эксперты рассказали о рынке готового бизнеса в России

Общий объем предложений по продаже готового бизнеса в России в I квартале 2019 года вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 07:41
Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов «Яндекса»

Сбой в работе сервисов компании "Яндекс" наблюдается в крупных городах России.
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Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
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Компания Huawei и Asus проводят распродажи на российском рынке, предлагая купить со скидкой смартфоны, планшеты и различные аксессуары.
Обновлено в 08:28
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
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Обновлено в 07:44
Политика

Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Происшествия

В Киеве взорвали иномарку офицера украинских спецслужб

В Киеве неизвестный мужчина попытался взорвать автомобиль Chevrolet офицера украинских спецслужб, который принимал активное участие в операции объединенных сил в Донбассе, сообщил главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов в своем Facebook.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Серийный педофил 14 лет скрывался от следствия и сел на 21 год

Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата

Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
Обновлено в 05:42
Хоккей

Голышев подписал новый контракт с «Автомобилистом» на 4 года

Обновлено в 08:14
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Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура

В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Политика

Улицу в центре Киева назвали в честь американского сенатора Маккейна

Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
Обновлено в 07:56
Политика

В РФ разработают программу по увековечению памяти защитников Отечества

В ближайшее время в России начнётся разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества.
Обновлено в 08:48
Общество

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено вчера в 15:30
Общество

Жилой дом начала XIX века отреставрируют

Обновлено в 08:34
Политика

Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным

Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Общество

Жители Москвы увидят весенний звездопад

Обновлено в 02:49
Общество

Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего

Калашников подчеркнул, что на самочувствие журналиста также повлияли "нервы", поскольку он вынужден был "в сотый раз" опровергать "злобную, откровенную чушь" некоторых гостей в студии и игнорировать агрессию.
Обновлено в 07:18
Политика

Вице-спикер Рады призналась, что опубликовала фейк на российскую тему

Обновлено в 05:08
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«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

Обновлено в 07:45
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Обновлено вчера в 07:02
Экономика

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
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Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля

За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Москве прорвало аквариум в «Океании»

В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
Обновлено в 07:25
Политика

Хостелы в жилых домах запретят с 1 октября

Госдума и Совет Федерации согласовали дату вступления в силу закона о запрете хостелов и мини-гостиниц в жилых домах.
Обновлено вчера в 03:38
Политика

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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