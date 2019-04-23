Политика
ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента УкраиныГазета.Ru 11:36
Ранее сообщалось, что Порошенко победил Зеленского за рубежом после обработки 100% протоколов. Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%.
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