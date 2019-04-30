Политика

ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентомДождь 07:15

21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. При явке в 61,37% действующий президент Петр Порошенко получил 24,45% голосов, шоумен и кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский — 73,22%. Итоги обработки 100% протоколов ЦИК опубликовал через два дня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦИК Украины подвел итоги выборов. Но инаугурацию избранного президента могут отложить

ТАСС11:20

ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем выборов президента

Коммерсантъ06:52

Зеленский официально стал избранным президентом Украины

Вести.Ru07:05

ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины

РБК06:56

Зеленского официально объявили избранным президентом Украины

Газета.Ru08:42

ЦИК официально назвал Зеленского президентом Украины

ФАН07:21

ЦИК Украины официально объявил Зеленского избранным президентом

РИА Новости07:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
Футбол

Банк ВТБ завершил сделку по покупке футбольного клуба «Динамо»

Банк ВТБ выкупил контрольный пакет акций футбольного клуба "Динамо" (Москва), сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:19
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Политика

Мэра Евпатории временно отстранили от должности

Глава городской администрации Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, временно отстранен от должности, соответствующее решение принято на сессии горсовета во вторник.
Обновлено в 11:15
Общество

Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе

Обновлено в 08:50
Футбол

«Наполи» и «Реал» поборются за защитника «Лиона» Ф. Менди

«Наполи» и «Реал» проявляют интерес к защитнику «Лиона» Ферлану Менди.
Обновлено в 12:26
Авто

Volkswagen Amarok получил версию для экстремального бездорожья

VW Amarok от Delta 4x4 получил яркий запоминающийся экстерьер, выполненный в черных и красных матовых цветах.
Обновлено в 08:41
Общество

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников шоу Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Общество

Студентка станцевала тверк на Кургане Бессмертия в Брянске

Полиция Брянска проверяет информацию о том, что на Кургане Бессмертия — памятнике павшим в борьбе с немецкими захватчиками советским воинам — станцевала некая молодая особа.
Обновлено в 08:14
Политика

МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт

Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 09:51
Политика

Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram процитировал первого президента США Джорджа Вашингтона, пообещав трудиться на посту лидера страны.
Обновлено в 12:24
Политика

Порошенко и Зеленский договорились встретиться

Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребенка

Калининградские следователи выясняют обстоятельства гибели 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, чьи мумифицированные тела нашли в квартире жилого дома, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

ЗРС С-500 прошла финальные испытания

Министерство обороны завершило финальные испытания новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Обновлено в 03:08
Наука

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Энергетика

«Газпром» допустил задержку в строительстве «Северного потока-2»

Заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности российского "Газпрома" Дмитрий Хандога заявил, что трубопровод "Северный поток – 2" может быть построен позже намеченного срока.
Обновлено в 04:57
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Москве грузовик провалился под асфальт

Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Общество

Японский император Акихито отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Путешествия

«Аэрофлот» начал продавать льготные билеты из Крыма в Краснодар и Сочи

Компания «Аэрофлот» начала продавать билеты по субсидируемым государством направлениям: Краснодар — Симферополь и Сочи — Симферополь.
Обновлено в 11:53
Политика

МИД России призвал отказаться от насилия в Венесуэле

Призываем отказаться от насилия.
Обновлено в 12:31
Финансы

Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля

Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.
Обновлено в 12:27
Общество

Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав

Обновлено в 10:48
Политика

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии

Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри взяты под круглосуточную охрану

Как сообщают СМИ, сейчас супруги находятся в Кенсингтонском дворце под круглосуточным наблюдением вооруженной охраны.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица

Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Шоу-бизнес

Разин сообщил о серьезных проблемах с психикой у Андрея Губина

Обновлено в 04:16
Происшествия

Суд в Москве продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова

Головинский суд Москвы во вторник продлил до 7 июня арест аспиранту Московского университета Азату Мифтахову, который подозревается в изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Сидоркина.
Обновлено в 11:57
Экономика

Стали известны доходы директора ФСБ за 2018 год

На сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовали декларацию о доходах за 2018 год главы ведомства Александра Бортникова.
Обновлено в 11:13
Политика

Зеленский приехал на встречу с раскольниками ПЦУ

В Михайловском Златоверхом монастыре Киева новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой неканонической ПЦУ Епифанием.
Обновлено в 10:05
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное