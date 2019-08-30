Центризбирком намерен обратиться в Общественную коллегию по жалобам после интервью Эллы Памфиловой агентству Assosiated Press. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой

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