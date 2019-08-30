Политика

РБКРБКЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой

Центризбирком намерен обратиться в Общественную коллегию по жалобам после интервью Эллы Памфиловой агентству Assosiated Press. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
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ЦИК обратится в коллегию по жалобам на СМИ из-за материала Associated Press

Московский Комсомолец09:22

ЦИК обвинил агентство AP в искажении слов Памфиловой о выборах

Полит.ру09:04

Памфилова дала интервью Associated Press. Пресс-служба ЦИК попросила его не цитировать

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ЦИК попросил не цитировать интервью Памфиловой для AP о выборах в Мосгордуму

Ведомостивчера в 07:25

ЦИК пожалуется на Ассошиетедет Пресс в Общественную коллегию по жалобам на прессу после интервью с Эллой Памфиловой

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Западная коалиция нанесла ракетный удар по штабу террористов в Идлибе

Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях сирийского Идлиба, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
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Украинские боевики четыре раза за сутки обстреляли ЛНР

Украинские боевики четыре раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности народной милиции ЛНР.
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Задержана закопавшая ребенка в саду мать из Башкирии

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Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
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Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику.
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Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве

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В России разработали первый в мире авианосец-полукатамаран

Российские специалисты из Крыловского ГНЦ создали макет первого в мире авианосца-полукатамарана.
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Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе

Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
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Брэд Питт назвал самую сложную роль в своей карьере

Брэд Питт рассказал, что роль в фильме «К звездам», который сейчас готовится к выходу, стала самой сложной в его карьере.
Территория новостей 05:51
Политика

Меркель и Путин обсудили по телефону транзит газа через Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с российским президентом Владимиром Путиным во время телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с транзитом газа через украинскую территорию.
Политика Сегодня 29 августа в 06:37
Происшествия

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
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Экономика

Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию.
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Происшествия

Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки

Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.
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Общество

Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
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Курянин Александр Поветкин выйдет на бой с Хьюи Фьюри

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Армия и оружие

Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
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Начо Монреаль перейдет из «Арсенала» в «Реал Сосьедад»

РИА Новости 04:58
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Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

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13% компаний собираются покинуть Китай, заявил Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что около 13% компаний собираются покинуть Китай. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Полиция обливает протестующих цветной водой в Гонконге

Газета.Ru 08:53
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Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубов газа в год

Польша сможет поставлять Украине 6 миллиардов кубов газа в год, если Украина построит интерконнектор, заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на пресс-конференции в субботу в Варшаве.
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Андрей Малахов записал ролик-пародию на Киркорова

Российский телеведущий Андрей Малахов записал пародию на скандал, который устроил Филипп Киркоров на конкурсе «Новая волна».
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Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей

Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
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Трамп простил свою помощницу после слов о его дочерях

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Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
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Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем

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Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
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На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону

Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
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Элла Памфилова
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Советский и российский политик. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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