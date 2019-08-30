Политика
РБКЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой
Центризбирком намерен обратиться в Общественную коллегию по жалобам после интервью Эллы Памфиловой агентству Assosiated Press. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
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ЦИК обратится в коллегию по жалобам на СМИ из-за материала Associated Press
Московский Комсомолец09:22
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Армия и оружие
Западная коалиция нанесла ракетный удар по штабу террористов в Идлибе
Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях сирийского Идлиба, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РЕН ТВ 10:39
Армия и оружие
Украинские боевики четыре раза за сутки обстреляли ЛНР
Украинские боевики четыре раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности народной милиции ЛНР.
ИА Новороссия 04:59
Политика
Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику.
Lenta.ru 07:46
Армия и оружие
В России разработали первый в мире авианосец-полукатамаран
Российские специалисты из Крыловского ГНЦ создали макет первого в мире авианосца-полукатамарана.
Discover24 03:02
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Кино
Брэд Питт назвал самую сложную роль в своей карьере
Брэд Питт рассказал, что роль в фильме «К звездам», который сейчас готовится к выходу, стала самой сложной в его карьере.
Территория новостей 05:51
Политика
Меркель и Путин обсудили по телефону транзит газа через Украину
Канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с российским президентом Владимиром Путиным во время телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с транзитом газа через украинскую территорию.
Политика Сегодня 29 августа в 06:37
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Экономика
Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию.
РБК 10:47
Происшествия
Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки
Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.
Известия 08:27
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Футбол
Начо Монреаль перейдет из «Арсенала» в «Реал Сосьедад»
РИА Новости 04:58
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
Чемпионат 09:25
Политика
13% компаний собираются покинуть Китай, заявил Трамп
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что около 13% компаний собираются покинуть Китай. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Политика
Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубов газа в год
Польша сможет поставлять Украине 6 миллиардов кубов газа в год, если Украина построит интерконнектор, заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на пресс-конференции в субботу в Варшаве.
ПРАЙМ 10:21
Шоу-бизнес
Андрей Малахов записал ролик-пародию на Киркорова
Российский телеведущий Андрей Малахов записал пародию на скандал, который устроил Филипп Киркоров на конкурсе «Новая волна».
Культуромания 10:26
Авто
Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Политика
Трамп простил свою помощницу после слов о его дочерях
RT на русском 10:11
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Происшествия
Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем
Российская газета 10:29
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29