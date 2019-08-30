Центризбирком намерен обратиться в Общественную коллегию по жалобам после интервью Эллы Памфиловой агентству Assosiated Press. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой

Политика Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким предложил польской стороне присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Общество Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.

Армия и оружие Западная коалиция нанесла ракетный удар по штабу террористов в Идлибе Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях сирийского Идлиба, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Происшествия При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.

Происшествия Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес От рака мозга умерла актриса из «Отчаянных домохозяек» Валери Харпер Уточнено, что последние годы жизни артистка сражалась с онкологическим заболеванием: диагноз "рак мозга" был поставлен Харпер в 2013-м, врачи дали актрисе три месяца, но она это презрела, и в течение последующих шести лет продолжала работать.

Политика Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Гаджеты Samsung в сентябре представит смартфон с «водопадным» экраном Последняя готовит смартфон Vivo Nex 3, причем утверждается, что новый тип экрана для китайской компании поставляет именно Samsung Display.

Политика Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.

Происшествия В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.

Кино На фестивале в Венеции фильм Тарковского встретили аплодисментами На Венецианском кинофестивале прошел показ документального фильма Андрея Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer Андрея А. Тарковского, посвященного творчеству его отца.

Политика Новый глава МИД Украины сообщил о задаче вернуть Крым Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил приоритетные задачи, которые поставил президент страны Владимир Зеленский перед ведомством.

Футбол Камболов вызван в сборную вместо получившего травму Миранчука Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук не поможет российской сборной в отборочных матчах чемпионата Европы по футболу с Шотландией и Казахстаном.

Футбол «Ливерпуль» крупно обыграл «Бернли» В матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Бернли» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» — 0:3. Счет в матче был открыт на 33-й минуте.

Автоспорт Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят стал 18-м Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации и занял 18-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли - 16-е.

Политика Зеленский: Богдан был не прав, когда поехал в Сан-Тропе в День Украины Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава его офиса Андрей Богдан был не прав, когда поехал "гулять в Сан-Тропе" на День независимости страны.

Шоу-бизнес Ксения Собчак растит сына как принца Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.

Культура Волгоградцы увидели историческую реконструкцию на фестивале «Царицын» Фестиваль исторической реконструкции «Царицын» проходит не впервые, и всегда он собирает сотни зрителей.

Наука Что такое глубокая стимуляция мозга? Большинству пациентов, которые подвергаются глубокой стимуляции головного мозга, по-прежнему требуются лекарства для устранения симптомов после процедуры.

Армия и оружие На Украине погибли более 200 бойцов Нацгвардии за пять лет Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан заявил, что в стране за последние пять лет при исполнении служебных обязанностей погибли более 200 бойцов Нацгвардии.

Происшествия На Кубани женщина оставила младенца в коридоре больницы и сбежала В кубанском городе Усть-Лабинске женщина утром 31 августа оставила в коридоре районной больницы переносную люльку с младенцем и затем сбежала.

Гаджеты Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3 Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.

Политика Кадыров рассказал о встрече с Путиным Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина.