Политика
РБКЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой
Центризбирком намерен обратиться в Общественную коллегию по жалобам после интервью Эллы Памфиловой агентству Assosiated Press. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
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ЦИК обратится в коллегию по жалобам на СМИ из-за материала Associated Press
Московский Комсомолец09:22
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Политика
Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса
Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким предложил польской стороне присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.
RT на русском 13:53
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Армия и оружие
Западная коалиция нанесла ракетный удар по штабу террористов в Идлибе
Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях сирийского Идлиба, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РЕН ТВ 10:39
Происшествия
При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека
В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.
RT на русском 15:03
Происшествия
Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели
Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.
Известия 08:59
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Шоу-бизнес
От рака мозга умерла актриса из «Отчаянных домохозяек» Валери Харпер
Уточнено, что последние годы жизни артистка сражалась с онкологическим заболеванием: диагноз "рак мозга" был поставлен Харпер в 2013-м, врачи дали актрисе три месяца, но она это презрела, и в течение последующих шести лет продолжала работать.
Российская газета 08:46
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Футбол
Молодежка тульского «Арсенала» проиграла «ЦСКА-М»
Московский Комсомолец 13:20
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Гаджеты
Samsung в сентябре представит смартфон с «водопадным» экраном
Последняя готовит смартфон Vivo Nex 3, причем утверждается, что новый тип экрана для китайской компании поставляет именно Samsung Display.
Astera 15:20
Политика
Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино
Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.
Известия 14:34
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Кино
На фестивале в Венеции фильм Тарковского встретили аплодисментами
На Венецианском кинофестивале прошел показ документального фильма Андрея Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer Андрея А. Тарковского, посвященного творчеству его отца.
Культуромания 07:15
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче вернуть Крым
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил приоритетные задачи, которые поставил президент страны Владимир Зеленский перед ведомством.
Krym.News 00:30
Футбол
Камболов вызван в сборную вместо получившего травму Миранчука
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук не поможет российской сборной в отборочных матчах чемпионата Европы по футболу с Шотландией и Казахстаном.
Российская газета 15:21
Футбол
«Ливерпуль» крупно обыграл «Бернли»
В матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Бернли» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» — 0:3. Счет в матче был открыт на 33-й минуте.
LiveSport.ru 14:45
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят стал 18-м
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации и занял 18-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли - 16-е.
РИА Новости 10:29
Политика
Зеленский: Богдан был не прав, когда поехал в Сан-Тропе в День Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава его офиса Андрей Богдан был не прав, когда поехал "гулять в Сан-Тропе" на День независимости страны.
РИА Новости 15:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак растит сына как принца
Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.
Комсомольская правда 08:05
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы вчера в 08:00
Культура
Волгоградцы увидели историческую реконструкцию на фестивале «Царицын»
Фестиваль исторической реконструкции «Царицын» проходит не впервые, и всегда он собирает сотни зрителей.
Волгоградская правда 09:52
Наука
Что такое глубокая стимуляция мозга?
Большинству пациентов, которые подвергаются глубокой стимуляции головного мозга, по-прежнему требуются лекарства для устранения симптомов после процедуры.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Армия и оружие
На Украине погибли более 200 бойцов Нацгвардии за пять лет
Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан заявил, что в стране за последние пять лет при исполнении служебных обязанностей погибли более 200 бойцов Нацгвардии.
RT на русском 07:03
Происшествия
На Кубани женщина оставила младенца в коридоре больницы и сбежала
В кубанском городе Усть-Лабинске женщина утром 31 августа оставила в коридоре районной больницы переносную люльку с младенцем и затем сбежала.
Российская газета 11:52
Гаджеты
Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3
Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.
The GEEK 11:59
Политика
Кадыров рассказал о встрече с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 12:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.
Регион online 10:59
Происшествия
Полиция в Гонконге применила против демонстрантов цветную воду
RT на русском 09:32