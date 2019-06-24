Политика

ЦИК не допустила на выборы в Раду экс-главу администрации ЯнуковичаRT на русском 23 июня в 14:14

Клюев возглавлял администрацию президента Украины, когда лидером страны был Виктор Янукович. Ранее в ЦИК отказались регистрировать Компартию Украины на выборы в Раду.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бывшего главу администрации Януковича не допустили на выборы в Раду

iReactorвчера в 02:59

ЦИК отказал Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты Рады

Украина.рувчера в 02:10

Экс-главе администрации Януковича отказали в регистрации на выборы в Раду

РИА Новости23 июня в 13:47

Соратника Януковича не пустили на выборы в Верховную раду

Красная весна23 июня в 17:25

ЦИК не допустила на выборы в Раду экс-главу администрации Януковича

RT на русском23 июня в 14:14

Экс-главе администрации Януковича отказали в регистрации на выборы в Раду

Московский Комсомолец23 июня в 14:08

Бывшему главе администрации Януковича отказали в регистрации на парламентские выборы

ФАН23 июня в 18:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
Экономика

Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено в 02:07
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину

По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Обновлено вчера в 20:15
Политика

Соловьев назвал Доренко предателем

Телеведущий Владимир Соловьев назвал покойного главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко предателем.
Обновлено в 01:27
Политика

В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ

После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) делегация Украины может приостановить свое участие в ПАСЕ, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

МИД Ирана: новые санкции США «навсегда закрывают путь для дипломатии»

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что новые санкции Соединённых Штатов, введённые против верховного лидера республики аятоллы Али Хаменеи, «навсегда закрывают путь для дипломатии».
Обновлено в 00:30
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Армия и оружие

ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М

Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Обновлено вчера в 20:11
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии

Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Число погибших от взрывов в Казахстане выросло

Обновлено в 00:00
Происшествия

Уральского блогера Соколовского задержали за пикет на Красной площади

Обновлено в 01:47
Общество

Министр образования Хакасии перепутала автора «Горя от ума»

Обновлено в 02:03
Наука

Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями

Обновлено в 00:50
Происшествия

В Башкирии от удара молнии погибла женщина

Обновлено в 02:27
Игры

World War Z продалась в Epic Games Store тиражом почти в 700 тысяч копий

Обновлено в 02:54
Авто

Сбербанк внедрил автокредиты в свое приложение

Сбербанк интегрировал в систему интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» автокредиты дочернего банка «Сетелем», говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

Под Самарой задержали ОПГ с десятью килограммами героина

В Самарской области задержали лидера ОПГ и ее активных участников, у которых изъяли более десяти килограмм героина.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Транспорт

Аэропорт Симферополь на треть увеличил число чартерных рейсов

В курортном сезоне 2019 года аэропорт Симферополь благодаря сотрудничеству с крупнейшим российским туроператором обслужит рекордное число чартерных рейсов - 344.
Обновлено в 02:00
Общество

Волгоград попал в топ-25 самых агрессивных городов России

По данным соцопроса агентства Zoom Market, в топ-25 самых агрессивных городов вошел и Волгоград.
Обновлено в 01:49
Политика

Российские министры ночуют в президентских номерах

Другие сотрудники ведомства в командировках тоже проводили время с комфортом.
Обновлено вчера в 19:08
Экономика

Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года

Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Спорт

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Патрушев и Болтон начали встречу в Израиле

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с помощником президента США Джоном Болтоном в Израиле.
Обновлено вчера в 11:22
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

Борис Джонсон оценил реакцию Запада на инцидент в Солсбери

Экс-глава Форин оффиса и фаворит борьбы за пост британского премьер-министра Борис Джонсон заявил, что Лондон не ожидал такой солидарности западных стран на дело бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 02:25
Баскетбол

Адетокунбо признан MVP регулярного сезона НБА

На торжественном вечере закрытия сезона НБА-2018/19 был назван самый ценный игрок регулярного чемпионата.
Обновлено вчера в 23:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Петрович Клюев
Украинский политик
Украинский политик, трижды занимавший пост вице-премьера страны. Народный депутат Украины IV-VI созывов. С 14 февраля 2012 года по 24 января 2014 года секретарь СНБО, глава Администрации Президента Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Янукович
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, премьер-министр и четвёртый президент Украины. На президентских выборах 2004 года во втором туре противостоял Виктору Ющенко.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное