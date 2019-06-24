Политика
ЦИК не допустила на выборы в Раду экс-главу администрации ЯнуковичаRT на русском 23 июня в 14:14
Клюев возглавлял администрацию президента Украины, когда лидером страны был Виктор Янукович. Ранее в ЦИК отказались регистрировать Компартию Украины на выборы в Раду.
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Экс-главе администрации Януковича отказали в регистрации на выборы в Раду
Московский Комсомолец23 июня в 14:08
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
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Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
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В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину
По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
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Политика
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После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) делегация Украины может приостановить свое участие в ПАСЕ, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.
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Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
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Происшествия
Число погибших от взрывов в Казахстане выросло
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Общество
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Наука
Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Авто
Сбербанк внедрил автокредиты в свое приложение
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Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Под Самарой задержали ОПГ с десятью килограммами героина
В Самарской области задержали лидера ОПГ и ее активных участников, у которых изъяли более десяти килограмм героина.
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Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Транспорт
Аэропорт Симферополь на треть увеличил число чартерных рейсов
В курортном сезоне 2019 года аэропорт Симферополь благодаря сотрудничеству с крупнейшим российским туроператором обслужит рекордное число чартерных рейсов - 344.
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Общество
Волгоград попал в топ-25 самых агрессивных городов России
По данным соцопроса агентства Zoom Market, в топ-25 самых агрессивных городов вошел и Волгоград.
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Другие сотрудники ведомства в командировках тоже проводили время с комфортом.
Обновлено вчера в 19:08
Экономика
Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года
Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Спорт
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 22:58
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Обновлено вчера в 11:22
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
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Обновлено вчера в 18:38
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Борис Джонсон оценил реакцию Запада на инцидент в Солсбери
Экс-глава Форин оффиса и фаворит борьбы за пост британского премьер-министра Борис Джонсон заявил, что Лондон не ожидал такой солидарности западных стран на дело бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 02:25
Баскетбол
Адетокунбо признан MVP регулярного сезона НБА
На торжественном вечере закрытия сезона НБА-2018/19 был назван самый ценный игрок регулярного чемпионата.
Обновлено вчера в 23:21