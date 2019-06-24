ЦИК не допустила на выборы в Раду экс-главу администрации ЯнуковичаRT на русском 14:14

Клюев возглавлял администрацию президента Украины, когда лидером страны был Виктор Янукович. Ранее в ЦИК отказались регистрировать Компартию Украины на выборы в Раду.

ЦИК не допустила на выборы в Раду экс-главу администрации Януковича

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