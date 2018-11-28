с чего всё началось

Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили лидирует во втором туре выборов, набирая 57,4% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчёта голосов с 33,13% избирательных участков. Согласно опубликованной информации, Григол Вашадзе набирает 42,6% голосов.

ЦИК: Зурабишвили лидирует на выборах президента с 57,4% голосов

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