Политика

ЦИК: Зурабишвили лидирует на выборах президента с 57,4% голосов
RT на русском
15:08

Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили лидирует во втором туре выборов, набирая 57,4% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчёта голосов с 33,13% избирательных участков. Согласно опубликованной информации, Григол Вашадзе набирает 42,6% голосов.
RT на русском15:08
с чего всё началось
Как сообщает телеканал "Рустави
" со ссылкой на данные исследовательской организации Edison Research, министр иностранных дел страны получила 55% избирательских голосов, тогда как её оппонент Григол Вашадзе — 45%.
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