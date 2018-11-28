Политика

ЦИК: Зурабишвили лидирует на выборах президента с 57,4% голосов
RT на русском
15:08

Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили лидирует во втором туре выборов, набирая 57,4% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии после подсчёта голосов с 33,13% избирательных участков. Согласно опубликованной информации, Григол Вашадзе набирает 42,6% голосов.
RT на русском15:08
с чего всё началось
Как сообщает телеканал "Рустави
" со ссылкой на данные исследовательской организации Edison Research, министр иностранных дел страны получила 55% избирательских голосов, тогда как её оппонент Григол Вашадзе — 45%.
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Лидер партии «Путь Грузии». Ранее - глава «Общественного движения Саломе Зурабишвили», министр иностранных дел Грузии, чрезвычайный и полномочный посол Франции в Грузии, глава Генерального секретариата национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегии. Длительное время работала в МИД Франции. Имеет грузинское гражданство.
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Григол Вашадзе
Грузинский дипломат
Грузинский государственный деятель и дипломат. Кандидат на пост Президента Грузии на выборах 2018 года. Министр иностранных дел Грузии. Министр культуры и спорта Грузии, заместитель министра иностранных дел Грузии. Бизнесмен и импресарио своей супруги, балерины Нины Ананиашвили. В прошлом - кадровый дипломат, сотрудник МИД СССР. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного полномочного посланника.
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