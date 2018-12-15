Политика
ЦИК: Жалоб на нарушения в ходе голосования в Приморье не поступало
ЦИК: Жалоб на нарушения в ходе голосования в Приморье не поступалоРоссийская газета03:00
На горячую линию Центризбиркома поступило 44 обращения в связи с проведением повторных выборов губернатора Приморья, жалоб на нарушения среди них нет. Об этом сообщил журналистам на брифинге в пресс-центре Приморского крайизбиркома член ЦИК Евгений Шевченко.
Российская газета03:00
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