Политика

ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты
РИА Новости
09:15

ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты страны, передает в пятницу агентство УНН.
РИА Новости09:15

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В ЦИК Украины зарегистрировали пять кандидатов в президенты страны

Новая газета12:51

В Киеве зарегистрирован первый кандидат в президенты Украины

URA.Ru11:33

ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты

Газета.Ru09:50

СМИ: На Украине зарегистрировали пять кандидатов в президенты

RT на русском09:31

СМИ сообщили о регистрации пяти кандидатов в президенты Украины

Известия09:45

ЦИК официально зарегистрировал первого кандидата в президенты Украины

РЕН ТВ09:10

ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты

РИА Новости09:15
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Политика

Задержанный за шпионаж американец оказался гражданином еще трех стран

Американец Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался гражданином еще трех стран.
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Трамп пригрозил демократам шатдауном «на годы»

Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями Демократической партии заявил, что временная остановка работы правительства может затянуться на несколько месяцев или лет.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие

В США не называют точных сроков вывода войск из Сирии

Вашингтон не может назвать точных сроков вывода вооружённых сил из Сирии, соответствующее заявление сделали в Госдепартаменте.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие

Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал возможность "вернуться к выполнению" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до февраля последним шансом для России, сообщило агентство dpa.
Обновлено в 13:28
Политика

Хакеры выложили в интернет личные данные немецких политиков

Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, в том числе номера мобильных телефонов, личные адреса, письма с личных аккаунтов электронной почты.
Обновлено в 07:04
Политика

В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море

Обновлено в 08:57
Армия и оружие

В Китае испытали местную версию «матери всех бомб»

Китайская государственная военная корпорация NORINCO впервые показала авиационную бомбу, которую назвали национальной версией "матери всех бомб".
Обновлено в 11:44
Политика

При авиаударе коалиции по Сирии погибли двое россиян

Женщина и ребенок с российским гражданством погибли при авиаударе международной коалиции по подконтрольному боевикам "Исламского государства" (ИГ)* району провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено в 09:20
Политика

Глава миграционного управления МВД ушла в отставку

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.
Обновлено в 07:15
Политика

Глава ФРС США заявил, что не собирается уходить в отставку

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл не собирается уходить в отставку, даже если его об этом попросит президент Дональд Трамп.
Обновлено в 12:15
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Доходы Порошенко выросли в 82 раза за год

Суммарный доход президента Украины Петра Порошенко вырос в 82 раза за год.
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МИД Польши: «Северный поток — 2» убьет Украину

Проект газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря из РФ в Германию, «убивает» Украину.
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Армия и оружие

СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»

Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Политика

Путин поздравил Церетели с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил скульптора Зураба Церетели с 85-летием и отметил высокое признание, которым пользуются творческие идеи скульптора среди любителей искусства.
Обновлено в 04:28
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Украинский министр назвал прекращение ж/д сообщения с Россией неизбежным

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал прекращение железнодорожного сообщения с Россией неизбежным.
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