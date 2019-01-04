ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты страны, передает в пятницу агентство УНН.

ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты

Политика Политика Задержанный за шпионаж американец оказался гражданином еще трех стран Американец Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался гражданином еще трех стран.

Политика Политика Трамп пригрозил демократам шатдауном «на годы» Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями Демократической партии заявил, что временная остановка работы правительства может затянуться на несколько месяцев или лет.

Армия и оружие Армия и оружие В США не называют точных сроков вывода войск из Сирии Вашингтон не может назвать точных сроков вывода вооружённых сил из Сирии, соответствующее заявление сделали в Госдепартаменте.

Армия и оружие Армия и оружие Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал возможность "вернуться к выполнению" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до февраля последним шансом для России, сообщило агентство dpa.

Политика Политика Хакеры выложили в интернет личные данные немецких политиков Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, в том числе номера мобильных телефонов, личные адреса, письма с личных аккаунтов электронной почты.

Политика Политика В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море

Армия и оружие Армия и оружие В Китае испытали местную версию «матери всех бомб» Китайская государственная военная корпорация NORINCO впервые показала авиационную бомбу, которую назвали национальной версией "матери всех бомб".

Политика Политика При авиаударе коалиции по Сирии погибли двое россиян Женщина и ребенок с российским гражданством погибли при авиаударе международной коалиции по подконтрольному боевикам "Исламского государства" (ИГ)* району провинции Дейр-эз-Зор.

Политика Политика Глава миграционного управления МВД ушла в отставку Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.

Политика Политика Глава ФРС США заявил, что не собирается уходить в отставку Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл не собирается уходить в отставку, даже если его об этом попросит президент Дональд Трамп.

Политика Политика Доходы Порошенко выросли в 82 раза за год Суммарный доход президента Украины Петра Порошенко вырос в 82 раза за год.

Политика Политика МИД Польши: «Северный поток — 2» убьет Украину Проект газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря из РФ в Германию, «убивает» Украину.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон» Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Политика Политика Путин поздравил Церетели с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил скульптора Зураба Церетели с 85-летием и отметил высокое признание, которым пользуются творческие идеи скульптора среди любителей искусства.