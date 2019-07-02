Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.

ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду

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