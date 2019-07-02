Политика
ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в РадуREGNUM 08:37
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:24, Вашингтон
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
Обновлено в 09:34
Экономика
Иностранцам разрешат стать 100%-ными владельцами компаний в ОАЭ
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов разрешили иностранцам владеть 100% местных компаний в 122 отраслях экономики.
Обновлено в 09:37
Авто
Появились тизеры нового Renault Duster
Внутри Duster обещает измениться больше - так фотошпионы заметили новый руль, мультимедийный комплекс CarPlay и Android Auto, обновленную переднюю панель и рестайлинговый "торпедо", который потеряет открытую нишу.
Обновлено в 00:53
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает производство
Обновлено в 11:16
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €75 000 задержанным в ходе акций протеста
Суд обязал РФ выплатить активистке €15 000 компенсации за нарушение сразу пяти статей, предусмотренных Конвенцией, в том числе права на свободу собраний и объединений, пишут «Ведомости».
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре
Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке
Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел со стороны ВСУ в поселке Александровка на западе Донецка.
Обновлено в 08:10
Спорт
WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Ленобласти около озера обнаружили химическое вещество
Обновлено в 13:22
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Игры
В Cyberpunk 2077 будет три играбельных пролога
Обновлено в 01:45
Кино
Вышел трейлер детектива «Ножи наголо» с Дэниелом Крейгом
В Сети появился трейлер детектива «Ножи наголо: Убийственная история» с Дэниелом Крейгом в главной роли.
Обновлено в 12:42
Политика
Минтранс Чехии вновь разрешил полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний разрешили в Чехии до 7 июля, об этом во вторник, 2 июля, сообщили в министерстве транспорта республики.
Обновлено в 05:32
Теннис
Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Авто
Представлен спортивный седан Audi S8
Немецкая компания Audi на протяжении последних двух лет занималась подготовкой к выпуску спортивной модели седана Audi S8.
Обновлено в 03:35
Космос
Хаббл захватил космический фейерверк в ультрафиолете
Недавняя теория предполагает, что Eta Carinae, которая, возможно, когда-то весила до 150 Солнц, начиналась как тройная система, и массовый выброс 1840-х годов был вызван, когда первичная звезда поглотила одного из своих компаньонов, став более чем в десять раз больше массы нашего Солнца.
Обновлено вчера в 13:03
Единоборства
Нурмагомедов назвал бой с Макгрегором главным в своей карьере
Российский боец ММА из Дагестана, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал бой за чемпионский титул с ирландцем Конором Макгрегором главным в своей карьере.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Общество
Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии
Россиянка Маргарита Грачева, которую в 2017 году топором покалечил муж, снялась в откровенной фотосессии, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 14:17
Политика
Кристин Лагард приостанавливает полномочия главы МВФ
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард приостанавливает выполнение своих обязанностей в связи с выдвижением на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Обновлено в 13:53