Политика
ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в РадуREGNUM 08:37
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:17, Вашингтон
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Четырнадцать российских моряков-подводников погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 09:39
Политика
В Киеве полиция изъяла 400 кг кокаина
Обновлено в 09:18
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 11:07
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Политика
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Польше три горняка погибли из-за землетрясения в шахте
В результате землетрясения силой до 2,7 балла на шахте Мурки-Сташиц в польском городе Катовице три человека погибли, еще шесть получили различные травмы.
Обновлено вчера в 18:49
Авто
Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена
ФСБ России во вторник объявила о задержании своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена, не уточнив, однако, никаких подробностей.
Обновлено в 07:57
Общество
Новые правила продажи молочной продукции вступили в силу
С понедельника, 1 июля вступает в силу постановление Правительства России от 28 января текущего года, в котором вводятся новые правила продажи молочной продукции в магазинах страны.
Обновлено 30 июня в 23:41
Шоу-бизнес
Роды Анастасии Решетовой обойдутся Тимати в миллион рублей
По некоторым данным, контракт на роды обойдется рэп-звезде в миллион рублей. Сейчас беременная модель находится в путешествии в США.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Боливии распространяется неизвестный смертельный вирус
Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать.
Обновлено в 10:47
Спорт
Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге
Обновлено в 05:17
Общество
Опубликован материал Голунова о похоронном бизнесе в Москве
Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие
Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций»
Необходимо помнить, что противоречия с НАТО носят принципиальный характер, каким бы образом ни складывались отношения с альянсом.
Обновлено в 10:52
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Политика
Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем
Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.
Обновлено в 07:33
Политика
Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС
Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Экономика
В России предложили маркировать минеральную воду
Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду, чтобы предотвратить производство и оборот контрафактной продукции в России.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле
Жительница Башкортостана скончалась от инсульта в одном из отелей греческих Афин.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Четверо ранее пропавших без вести найдены живыми в Иркутской области
В Иркутской области нашли живыми четверых людей, которые считались пропавшими без вести в результате паводка в регионе.
Обновлено в 08:53
Политика
Трамп выведет танки на улицы Вашингтона в День независимости
На улицы Вашингтона в День независимости выведут танки. Об этом сказал президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 07:07
Наука
С помощью МРТ удалось увидеть поле отдельных атомов
Обновлено вчера в 14:14
Игры
Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019
Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено в 08:40
Политика
Джабаров назвал первопричину антироссийских протестов в Грузии
Антироссийские выступления, прошедшие в июне в Тбилиси, были спланированы оппозицией, полагает Джабаров, а инцидент с креслом спикера парламента, с которого протесты и начались, он назвал всего лишь поводом, пишет НСН.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
МИД обеспокоен израильскими ударами по Сирии
Силовые действия Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на вопрос СМИ об израильских ударах по территории Сирии.
Обновлено в 11:05
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51