Политика

ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в РадуREGNUM 08:37

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
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Украинский блогер стал кандидатом на выборах в Раду

Газета.Ru09:40

ЦИК Украины зарегистрировала блогера Шария кандидатом в депутаты Рады

РБК09:39

Шария зарегистрировали кандидатом на выборах в Раду

РИА Новости09:07

Разыскиваемого СБУ соратника Януковича пустили на выборы

Lenta.ru09:32

Блогера Шария зарегистрировали кандидатом в депутаты рады

Известия07:48

ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом в депутаты Рады

ТАСС07:28

ЦИК Украины зарегистрировала главу администрации Януковича кандидатом в депутаты

РЕН ТВ07:03
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:17, Вашингтон
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При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

Четырнадцать российских моряков-подводников погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
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В Киеве полиция изъяла 400 кг кокаина

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Политика

Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

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Простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 11:07
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Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Политика

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
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В Польше три горняка погибли из-за землетрясения в шахте

В результате землетрясения силой до 2,7 балла на шахте Мурки-Сташиц в польском городе Катовице три человека погибли, еще шесть получили различные травмы.
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Авто

Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»

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Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена

ФСБ России во вторник объявила о задержании своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена, не уточнив, однако, никаких подробностей.
Обновлено в 07:57
Общество

Новые правила продажи молочной продукции вступили в силу

С понедельника, 1 июля вступает в силу постановление Правительства России от 28 января текущего года, в котором вводятся новые правила продажи молочной продукции в магазинах страны.
Обновлено 30 июня в 23:41
Шоу-бизнес

Роды Анастасии Решетовой обойдутся Тимати в миллион рублей

По некоторым данным, контракт на роды обойдется рэп-звезде в миллион рублей. Сейчас беременная модель находится в путешествии в США.
Обновлено в 09:53
Происшествия

В Боливии распространяется неизвестный смертельный вирус

Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать.
Обновлено в 10:47
Спорт

Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге

Обновлено в 05:17
Общество

Опубликован материал Голунова о похоронном бизнесе в Москве

Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие

Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций»

Необходимо помнить, что противоречия с НАТО носят принципиальный характер, каким бы образом ни складывались отношения с альянсом.
Обновлено в 10:52
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Политика

Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем

Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.
Обновлено в 07:33
Политика

Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС

Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Экономика

В России предложили маркировать минеральную воду

Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду, чтобы предотвратить производство и оборот контрафактной продукции в России.
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Происшествия

Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле

Жительница Башкортостана скончалась от инсульта в одном из отелей греческих Афин.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Четверо ранее пропавших без вести найдены живыми в Иркутской области

В Иркутской области нашли живыми четверых людей, которые считались пропавшими без вести в результате паводка в регионе.
Обновлено в 08:53
Политика

Трамп выведет танки на улицы Вашингтона в День независимости

На улицы Вашингтона в День независимости выведут танки. Об этом сказал президент США Дональд Трамп.
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Наука

С помощью МРТ удалось увидеть поле отдельных атомов

Обновлено вчера в 14:14
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Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019

Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено в 08:40
Политика

Джабаров назвал первопричину антироссийских протестов в Грузии

Антироссийские выступления, прошедшие в июне в Тбилиси, были спланированы оппозицией, полагает Джабаров, а инцидент с креслом спикера парламента, с которого протесты и начались, он назвал всего лишь поводом, пишет НСН.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие

МИД обеспокоен израильскими ударами по Сирии

Силовые действия Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на вопрос СМИ об израильских ударах по территории Сирии.
Обновлено в 11:05
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В России теперь продаются паломнические туры на могилу Юлии Началовой

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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
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