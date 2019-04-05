ЦИК Украины выявил некоторые неточности в девяти протоколах из 111Аргументы и Факты 04 апреля в 06:29

ЦИК Украины отправил на доработку девять из 111 бумажных протоколов (с «мокрыми печатями»), принятых от окружных комиссий, пишет ТАСС. По данным ЦИК, в протоколах были выявлены некоторые несущественные неточности.

ЦИК Украины выявил некоторые неточности в девяти протоколах из 111

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