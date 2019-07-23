Политика
ЦИК Украины посчитал 95% голосов на выборах в Верховную РадуУкраина.ру 23 июля в 08:31
Центральная избирательная комиссия Украины обнародовала результаты голосования, посчитав 95% голосов, согласно которым президентская партия «Слуга народа» набирает 43% голосов.
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После подсчета 90,89 процента протоколов на выборах в Верховную раду лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получает 43,1 процента голосов избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК Украины.Взгляд.ру22 июля в 20:32
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Общественное телевидение России23 июля в 06:39
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