Политика
ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта ВейдераLenta.ru 09:23
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 14 июля. Дарт Викторович выдвинулся от партии «Блок Дарта Вейдера», баллотируется в избирательном округе № 135 в Одессе.
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