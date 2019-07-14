Политика

ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта ВейдераLenta.ru 09:23

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 14 июля. Дарт Викторович выдвинулся от партии «Блок Дарта Вейдера», баллотируется в избирательном округе № 135 в Одессе.
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ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Lenta.ru09:23

Дарт Вейдер показал свое истинное лицо

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ЦИК Украины показала лицо кандидата в депутаты Дарта Вейдера

Life.ru08:20

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РЕН ТВ06:20

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Лодка с пассажирами перевернулась в Индонезии

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Украинский политик, заместитель главы Интернет-партии Украины, эксплуатирующий образ персонажа из «Звёздных войн». Пытался стать кандидатом на выборах президента Украины в 2014 году от Интернет-партии Украины. ЦИК Украины отказала ему в регистрации.
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