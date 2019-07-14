Политика

ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта ВейдераLenta.ru 09:23

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 14 июля. Дарт Викторович выдвинулся от партии «Блок Дарта Вейдера», баллотируется в избирательном округе № 135 в Одессе.
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Раскрыто лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера

Газета.Ru10:35

ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Lenta.ru09:23

Украинский Центризбирком показал лицо идущего в Раду Дарта Вейдера

РБК05:39

ЦИК Украины показал лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера

РИА Новости08:35

ЦИК Украины показала лицо кандидата в депутаты Дарта Вейдера

Life.ru08:20

ЦИК Украины показал лицо кандидата Дарта Вейдера

Московский Комсомолец06:33

Дарт Вейдер показал свое истинное лицо

Вести.Ru09:19
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:03, Вашингтон
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