Политика

ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта ВейдераLenta.ru 09:23

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 14 июля. Дарт Викторович выдвинулся от партии «Блок Дарта Вейдера», баллотируется в избирательном округе № 135 в Одессе.
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ЦИК Украины показал лицо кандидата Дарта Вейдера

Московский Комсомолец06:33

ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Lenta.ru09:23
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