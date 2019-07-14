Политика

ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта ВейдераLenta.ru 09:23

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 14 июля. Дарт Викторович выдвинулся от партии «Блок Дарта Вейдера», баллотируется в избирательном округе № 135 в Одессе.
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ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Lenta.ru09:23

Украинский Центризбирком показал лицо идущего в Раду Дарта Вейдера

РБК05:39

ЦИК Украины показал лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера

РИА Новости08:35

ЦИК Украины показала лицо кандидата в депутаты Дарта Вейдера

Life.ru08:20

ЦИК Украины показал лицо кандидата Дарта Вейдера

Московский Комсомолец06:33

ЦИК Украины показал настоящее фото кандидата в депутаты Дарта Вейдера

РЕН ТВ06:20

Дарт Вейдер показал свое истинное лицо

Вести.Ru09:19
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Происшествия

Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области

Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.
Обновлено в 09:32
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Великобритании

Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании.
Обновлено в 11:14
Культура

В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Видео, на котором актёр Киану Ривз якобы обезвреживает грабителя, появилось на YouTube.
Обновлено в 09:43
Политика

Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому

Обновлено в 09:19
Экономика

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Девять человек погибли при крушении одномоторного самолета в Швеции

Девять человек стали жертвами авиакатастрофы на севере Швеции вблизи города Умео, сообщает в воскресенье местное подразделения издания The Local.
Обновлено в 11:09
Футбол

ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ

Обновлено в 11:26
Политика

За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось

За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.
Обновлено в 06:57
Космос

NASA опубликовало фото Curiosity с орбиты Марса

Космическое агентство NASA опубликовало в Twitter фотографию марсохода Curioisty, сделанную с борта межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter 31 мая.
Обновлено в 04:13
Музыка

Леонтьев попрощался с фанатами на последнем концерте

Обновлено в 07:15
Общество

Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Футбол

Азар определился с игровым номером в «Реале»

Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Эден Азар выбрал номер, под которым будет выступать в команде.
Обновлено в 10:38
Футбол

Луис Адриано показал фото в русском национальном костюме

Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в Instagam опубликовал фотографию на фоне берез.
Обновлено в 11:12
Футбол

Внедрение VAR избавит РПЛ от синдрома «ручных» судей

Поединок в Тушино стал наглядной агитацией за внедрение системы VAR в матчах РПЛ, которое постоянно откладывается из-за контрактных споров между Ростелекомом и «Матч-ТВ».
Обновлено в 02:15
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Украине

В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Общество

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы

Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы Телеведущая показала новую фотографию 11-месячной наследницы.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Общество

Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Футбол

«Зенит» и «Тамбов» назвали составы на матч первого тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Тамбовом».
Обновлено в 11:07
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саратова Як-42, направлявшийся в Сургут, при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:22
Спорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Космос

Школьники создали в Сочи прототип платформы для экспериментов на МКС

Обновлено в 08:05
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Украинские товары пообещали вернуть в Россию

Бойко отметил, что многие украинские заводы, потерявшие рынок сбыта, остались без возможности сохранять рабочие места, платить зарплату сотрудникам и перевооружать производство.
Обновлено в 11:07
Путешествия

Ростовские туристы не могут вылететь из аэропорта в Южной Корее

Обновлено в 07:31
Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Кино

Александр Петров заключил эксклюзивный контракт с Art Pictures Studio Бондарчука

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Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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Украинский политик
Украинский политик, заместитель главы Интернет-партии Украины, эксплуатирующий образ персонажа из «Звёздных войн». Пытался стать кандидатом на выборах президента Украины в 2014 году от Интернет-партии Украины. ЦИК Украины отказала ему в регистрации.
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