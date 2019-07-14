Политика
ЦИК Украины показал лицо баллотирующегося в Раду Дарта ВейдераРИА Новости 08:35
Центризбирком Украины опубликовал на своем сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады. Среди претендентов на депутатское кресло числится Дарт Викторович Вейдер. Как отмечается в карточке кандидата, он выдвигается в парламент от политической партии "Блок Дарта Вейдера".
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Политика
Кандидат в депутаты МГД сдал «подпись» умершего отца звезды, — юрист
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В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
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Военный аналитик оценил призыв Евросоюза к России из-за ДРСМД
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT призыв Европейского союза к России принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Названы регионы с максимальным числом взысканий кредитных долгов
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Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пообещал построить для пострадавших от паводка жителей Тулуна 2,5 тыс. новых домов в поселке Березовый.
Обновлено в 05:42
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
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Обновлено в 12:18
Происшествия
Парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже завершился беспорядками
В Париже толпы протестующих вышли на улицы по окончании парада по случаю Дня взятия Бастилии днём в воскресенье, 14 июля.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
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Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили радиоактивные остатки грузовика, которые могут представлять угрозу для жизни людей.
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Происшествия
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В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
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Экономика
Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
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В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой
Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
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Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23