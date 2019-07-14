Политика

ЦИК Украины показал лицо баллотирующегося в Раду Дарта ВейдераРИА Новости 08:35

Центризбирком Украины опубликовал на своем сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады. Среди претендентов на депутатское кресло числится Дарт Викторович Вейдер. Как отмечается в карточке кандидата, он выдвигается в парламент от политической партии "Блок Дарта Вейдера".
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ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Lenta.ru09:23

Дарт Вейдер показал свое истинное лицо

Вести.Ru09:19

Украинский Центризбирком показал лицо идущего в Раду Дарта Вейдера

РБК05:39

ЦИК Украины показала лицо кандидата в депутаты Дарта Вейдера

Life.ru08:20

ЦИК Украины показал лицо кандидата Дарта Вейдера

Московский Комсомолец06:33

ЦИК Украины показал настоящее фото кандидата в депутаты Дарта Вейдера

РЕН ТВ06:20

ЦИК Украины показал лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера

РИА Новости08:35
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Политика

Кандидат в депутаты МГД сдал «подпись» умершего отца звезды, — юрист

Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло представил новые свидетельства использования так называемыми «независимыми» кандидатами в депутаты Московской городской думы данных умерших людей при сборе подписей.
Обновлено в 08:13
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Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
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В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
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Вертолет Ми-2 разбился на Украине

В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
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Политика

Военный аналитик оценил призыв Евросоюза к России из-за ДРСМД

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT призыв Европейского союза к России принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:52
Политика

Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому

В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
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В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
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Крис Норман устроил скандал во время концерта в Петербурге

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Виктор Гончаренко: «ЦСКА показал плохую игру и проиграл по делу»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал заслуженным поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в гостевом матче первого тура РПЛ.
Обновлено в 12:30
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В Турцию прибыл седьмой самолет с компонентами С-400

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Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Великобритании

Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании.
Обновлено в 11:14
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Погода оправдает ожидания москвичей

В ближайшее время в столицу, как и во все центральные регионы страны, вернется летняя погода.
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Названы регионы с максимальным числом взысканий кредитных долгов

Приволжский округ России стал лидером по числу взыскиваемых приставами долгов с местных жителей по кредитам, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.
Обновлено в 10:27
Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
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Общество

Пострадавшим от паводка в Тулуне пообещали построить 2,5 тыс. домов

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пообещал построить для пострадавших от паводка жителей Тулуна 2,5 тыс. новых домов в поселке Березовый.
Обновлено в 05:42
Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
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Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
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Происшествия

Парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже завершился беспорядками

В Париже толпы протестующих вышли на улицы по окончании парада по случаю Дня взятия Бастилии днём в воскресенье, 14 июля.
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Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

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Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
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Актер Борис Клюев рассказал о своей борьбе с раком

Обновлено в 02:19
Общество

Жителей Свердловской области предупредили о ливнях и крупном граде

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Гороскоп на 12 июля: выгодные сделки ожидают Львов

Львы Выгодные сделки ожидают Львов.
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В Чернобыле обнаружили опасный радиоактивный объект

В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили радиоактивные остатки грузовика, которые могут представлять угрозу для жизни людей.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
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Медведчук оценил последствия внешнего управления США для Украины

Внешнее управление США, под которым Украина находится с 2014 года, влияет на суверенитет и независимость страны.
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Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
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В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой

Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
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Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
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Дарт Алексеевич Вейдер
Украинский политик
Украинский политик, заместитель главы Интернет-партии Украины, эксплуатирующий образ персонажа из «Звёздных войн». Пытался стать кандидатом на выборах президента Украины в 2014 году от Интернет-партии Украины. ЦИК Украины отказала ему в регистрации.
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