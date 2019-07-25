Политика
ЦИК Украины осталось обработать 0,3% протоколов выборов в РадуИА Новороссия 24 июля в 14:46
Вчера после закрытия избирательных участков на Украине были опубликованы официальные данные экзит-полов. Первое место на выборах в Верховную раду прогнозируемо заняла партия нынешнего президента Зеленского «Слуга народа». Второе – за Оппозиционной платформой Бойко-Медведчука.
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После обработки 99% протоколов партия Зеленского набирает 43% на выборах в Раду
Реальное время24 июля в 02:39
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Политика
Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing
На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Экономика
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%
Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено в 06:40
Политика
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций
Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
В Анапе создадут электронику для военного искусственного интеллекта
До конца 2019 года в анапском технополисе Минобороны России "Эра" откроют дизайн-центр по разработке микроэлектроники для создания искусственного интеллекта.
Обновлено в 09:52
Гаджеты
WhatsApp избавится от обязательной привязки к смартфону
По данным WABetaInfo, пользователи WhatsApp смогут заходить в десктопное приложение WhatsApp без необходимости подключения смартфона к Сети.
Обновлено в 09:57
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газа
Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.
Обновлено в 07:48
Политика
В США отреагировали на задержание Украиной российского танкера
Посольство США на Украине оценило задержание на украинским силовиками российского танкера.
Обновлено в 09:53
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко сократилось после отмены индексации их пенсий.
Обновлено в 07:22
Футбол
«Краснодар» договорился о трансфере Кабелла
Обновлено 24 июля в 06:06
Происшествия
Причиной жестокого убийства молодой женщины в Раменском стала ревность
В четверг, 25 июля, полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском районе области, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 07:40
Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю
Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено в 08:18
Экономика
Турция уронила цены на туры в Крым
Обновлено в 07:36
Политика
Напавший на Порошенко националист объяснил свой поступок
Обновлено в 00:59
Наука
Неумирающий пень выжил за счет соседних деревьев
По-видимому, растущие деревья и пень соединились в единую корневую систему, по которой вода и питательные вещества поступали и к деревьям, и к живому пню.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Общество
Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.
Обновлено в 10:17
Политика
Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Состояние Алибасова сильно ухудшилось
«Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Авто
Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России
У российских дилеров марки новый Suzuki Jimny появится уже 1 августа, тогда же опубликуют и прайс-лист.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Полиция занялась бандой подростков, терроризирующих жителей Мещеры
Обновлено вчера в 08:45
Спорт
ОКР получил официальное приглашение от МОК на Олимпиаду в Токио
Российская команда выступит в Токио под национальным флагом. 💥💥💥 ОКР получил официальное приглашение на Игры-2020 в Токио ➡️ https://t.co/aGcYtxhJSa#Токио2020 #ОИ2020 pic.twitter.com/6GnQcp8Vxn — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 26 июля 2019 г. Это же относится к российским легкоатлетам, которые на данный момент соревнуются на международных турнирах в нейтральном статусе.
Обновлено в 09:14
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 03:33
Политика
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Китае десятилетний школьник случайно нашел 11 яиц динозавров
Десятилетний житель провинции Гуандун случайно обнаружил кладку яиц динозавров.
Обновлено в 09:33