с чего всё началось

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

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Кино Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.

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Наука Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.

Политика Националисты напали на российских туристов в Грузии В Сети появилось видео, как в Грузии несколько человек нападают на автомобиль с российскими туристами.

Общество Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.

Экономика Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).

Политика Путина спросили о планах после президентства Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".

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Общество Гидрометцентр рассказал о погоде в июле В ближайший месяц почти на всей территории страны температура воздуха будет колебаться на уровне нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Армия и оружие Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне Пентагон не придаёт большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне ко Дню независимости, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны США.

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