Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в РадуRT на русском вчера в 17:14
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.
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с чего всё началось
«ЦИК единогласно отменил регистрацию Андрея Клюева кандидатом в одномандатном округе №46», - отметил аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев в Facebook.ТК Звездавчера в 16:24
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В Киеве протестуют против допуска к выборам кандидатов—сторонников «свергнутого режима»
Коммерсантъвчера в 13:50
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Происшествия
Названа возможная причина аварии в Баренцевом море
Причиной аварии на глубоководном аппарате в Баренцевом море могло стать короткое замыкание в электроэнергетической системе корабля.
Обновлено вчера в 11:08
Кино
Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса
Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Политика
Трамп посоветовал Ирану быть «поосторожнее с угрозами»
Американский лидер Дональд Трамп призвал Иран быть поосторожнее с угрозами о повышении лимита низкообогащенного урана.
Обновлено вчера в 23:49
Наука
Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета
Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Политика
Националисты напали на российских туристов в Грузии
В Сети появилось видео, как в Грузии несколько человек нападают на автомобиль с российскими туристами.
Обновлено 02 июля в 15:33
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:54
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Экономика
Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес
Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Политика
Путина спросили о планах после президентства
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Обновлено в 02:19
Футбол
Дембеле перейдет в «ПСЖ» в случае возвращения Неймара в «Барселону»
Как сообщает Onda Cero, игрок сборной Франции станет игроком парижан в случае возвращения Неймара в стан каталонцев.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июле
В ближайший месяц почти на всей территории страны температура воздуха будет колебаться на уровне нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 03:05
Шоу-бизнес
Глюкоза поделилась с поклонниками фото без макияжа
Популярная певица Глюкоза поделилась с поклонниками в соцсетях фото без макияжа.
Обновлено вчера в 19:25
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено 01 июля в 07:13
Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
«Коммерсант»: большинство подводников «Лошарика» не успели воспользоваться средствами защиты во время пожара
Большинство подводников отдыхали во время пожара на атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик») не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты, так как в это время отдыхали, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:22
Авто
Как выросла средняя цена на новый автомобиль в России
Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 518 700 рублей.
Обновлено в 02:42
Кино
Егора Крида застали за поцелуями с актрисой Юлией Александровой
В одном из столичных супермаркетов Егора Крида застали за поцелуями со звездой «Елок» — актрисой Юлией Александровой.
Обновлено вчера в 08:45
Экономика
ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома
ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне
Пентагон не придаёт большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне ко Дню независимости, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны США.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи
На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски
Обновлено вчера в 10:11
Здоровье
Голикова заявила о катастрофической убыли населения России
Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено 02 июля в 14:05
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Авто
Toyota объявила спецпредложения на покупку нескольких моделей
Японская автомобилестроительная компания Toyota объявила специальные предложения на покупку нескольких моделей в России.
Обновлено вчера в 09:04
Единоборства
После допинг-скандала Иван Штырков подписал контракт с Rizin
Боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin, сообщили в пресс-службе клуба.
Обновлено в 02:24