Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в РадуRT на русском вчера в 17:14
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.
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с чего всё началось
«ЦИК единогласно отменил регистрацию Андрея Клюева кандидатом в одномандатном округе №46», - отметил аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев в Facebook.ТК Звездавчера в 16:24
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В Киеве протестуют против допуска к выборам кандидатов—сторонников «свергнутого режима»
Коммерсантъвчера в 13:50
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Футбол
«Валенсия» представила два новых комплекта формы
«Валенсия» представила два новых комплекта формы на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 16:11
Здоровье
Ученые назвали неожиданные причины инсульта
Ученые назвали неожиданные причины инсульта, о которых мало кто знал, а некоторые даже не подозревали.
Обновлено вчера в 01:53
Здоровье
Голикова заявила о катастрофической убыли населения России
Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено 02 июля в 14:05
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Кино
Квентин Тарантино заявил, что его новый фильм может стать последним
Раньше Тарантино не раз говорил, что перестанет снимать кино после десятого фильма.
Обновлено вчера в 05:01
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки
В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины с тем же счетом.
Обновлено вчера в 22:26
Экономика
Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму
Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Обновлено вчера в 19:59
Экономика
Банки нашли способ подключать платные услуги без ведома россиян
Финансовые организации начали подключать дополнительные платные услуги по СМС без прямого согласия клиентов.
Обновлено вчера в 22:55
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Футболист Аршавин развелся с женой
Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие
Зеленский предпочел не отказываться от прибыльных схем Порошенко
Клика уже бывшего президента Украины Петра Порошенко прекрасно зарабатывала на военных схемах, и Владимир Зеленский, очевидно, предпочел сохранить таковые ради собственного обогащения.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Слуцкий не видит необходимости выплаты взносов в Совет Европы
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил сомнение в необходимости выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи
«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие
Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года
Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено вчера в 10:56
Технологии
Стала известна дата полного перехода россиян на электронные паспорта
Полная замена бумажных паспортов предполагается завершить к декабрю 2028 года.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено вчера в 06:15
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии
Черно рано пришлось пойти на работу, чтобы содержать себя и помогать бабушке, но, как признавалась раньше звезда «Дома-2», мать частенько воровала у нее деньги.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Путин рассказал о планах после президентского срока
Президент России Владимир Путин рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera о своих планах по истечении президентского срока в 2024 году.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 08:28
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заражено более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Это более тысячи человек на 100 тысяч населения.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск
Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Теннис
Хачанов вышел в третий круг Уимблдона
Обновлено вчера в 12:49
Экономика
Пенсионный налог может стать обязательным
Концепция ИПК предполагает, что из зарплат граждан будет изыматься дополнительный «пенсионный налог» (предположительно, в размере 6% от зарплаты), который пойдет на формирование дополнительной части пенсии.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
На Уралмаше убили экс-главу киргизской диаспоры
Обновлено 02 июля в 23:56
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды
В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Обновлено вчера в 15:58