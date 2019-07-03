Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в РадуRT на русском вчера в 17:14

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.
Читать в источнике
с чего всё началось
«ЦИК единогласно отменил регистрацию Андрея Клюева кандидатом в одномандатном округе №46», - отметил аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев в Facebook
.
ТК Звездавчера в 16:24

Подробнее о событии

ЦИК Украины отменила регистрацию блогера Шария на выборы в Верховную раду

РБКвчера в 21:26

Шария сняли с выборов в Раду

Lenta.ruвчера в 16:03

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

RT на русскомвчера в 17:14

ЦИК Украины повторно отказал Шарию и Клюеву в регистрации на выборах в Раду

ТАССвчера в 16:46

ЦИК Украины отменила регистрацию Шария и Клюева

Телеканал 360°вчера в 16:34

Спикер Рады: ЦИК Украины отменил регистрацию Клюева и Шария на выборы

РИА Новостивчера в 20:52

В Киеве протестуют против допуска к выборам кандидатов—сторонников «свергнутого режима»

Коммерсантъвчера в 13:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

Обновлено в 03:07
Наука

В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Технологии

Speedtest: у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России

Самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам «МегаФон», сообщила компания Ookla (разработчик сервиса Speedtest).
Обновлено вчера в 11:42
Кино

Раскрыто имя режиссера сериала «Властелин колец»

Обновлено в 01:19
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных

Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В США 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

Как сообщил прокурор округа Хадсон Эстер Суарес, пострадавшие доставлены в местные больницы после аварии грузовой машины в городе Юнион-Сити.
Обновлено в 00:40
Политика

Путин назвал условие для переговоров с Зеленским

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В Донбассе горит заминированный лес

Обновлено в 02:17
Происшествия

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в ТРЦ «Кристалл»

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в торговом центре «Кристалл».
Обновлено в 01:34
Происшествия

В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

Обновлено в 03:33
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

В Зауралье на пожаре в Чимеевском монастыре сгорела чудотворная икона

Вчера днем, в Белозерском районе на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошел пожар.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала

Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора

Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники

В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Общество

Наводнение охватило новые поселки в Иркутской области

Обновлено в 02:09
Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Единоборства

Уральский Халк получил работу после ухода из UFC

Россиянин получил прозвище Уральский Халк и известен по выступлениям в организации Russian Cagefighting Championship.
Обновлено в 04:05
Происшествия

На Камчатке автобус сбил четырех пешеходов

В Петропавловске-Камчатском автобус сбил четырех человек, один из которых погиб.
Обновлено в 03:47
Гаджеты

Samsung судят в Австралии за недобросовестную рекламу

Компания Samsung заявила, что отвечает за свою рекламу, соблюдает австралийские законы и будет защищаться в суде.
Обновлено в 03:34
Общество

Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook

Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Якутии детский дом не может купить продукты из-за блокировки счета

В настоящее время счета детского учреждения заблокированы. Организация не может оплатить продукты питания и одежду для своих воспитанников.
Обновлено в 01:17
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Общество

В Санкт-Петербурге из-за дождей подтопило несколько улиц

Накануне в городе было зафиксировано аномальное количество осадков, дождь не прекращался несколько часов.
Обновлено в 01:37
Наука

Магнитная робомедуза вырыла яму

Немецкие инженеры создали робомедузу, управляемую внешним магнитным полем.
Обновлено вчера в 09:09
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов

За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное