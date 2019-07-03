с чего всё началось

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

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