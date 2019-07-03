Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в РадуRT на русском вчера в 17:14
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.
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с чего всё началось
«ЦИК единогласно отменил регистрацию Андрея Клюева кандидатом в одномандатном округе №46», - отметил аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев в Facebook.ТК Звездавчера в 16:24
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В Киеве протестуют против допуска к выборам кандидатов—сторонников «свергнутого режима»
Коммерсантъвчера в 13:50
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Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Наука
В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Технологии
Speedtest: у «Мегафона» самый быстрый мобильный интернет в России
Самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам «МегаФон», сообщила компания Ookla (разработчик сервиса Speedtest).
Обновлено вчера в 11:42
Кино
Раскрыто имя режиссера сериала «Властелин колец»
Обновлено в 01:19
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В США 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады
Как сообщил прокурор округа Хадсон Эстер Суарес, пострадавшие доставлены в местные больницы после аварии грузовой машины в городе Юнион-Сити.
Обновлено в 00:40
Политика
Путин назвал условие для переговоров с Зеленским
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Донбассе горит заминированный лес
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в ТРЦ «Кристалл»
В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в торговом центре «Кристалл».
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В Зауралье на пожаре в Чимеевском монастыре сгорела чудотворная икона
Вчера днем, в Белозерском районе на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошел пожар.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала
Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора
Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Общество
Наводнение охватило новые поселки в Иркутской области
Обновлено в 02:09
Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Единоборства
Уральский Халк получил работу после ухода из UFC
Россиянин получил прозвище Уральский Халк и известен по выступлениям в организации Russian Cagefighting Championship.
Обновлено в 04:05
Происшествия
На Камчатке автобус сбил четырех пешеходов
В Петропавловске-Камчатском автобус сбил четырех человек, один из которых погиб.
Обновлено в 03:47
Гаджеты
Samsung судят в Австралии за недобросовестную рекламу
Компания Samsung заявила, что отвечает за свою рекламу, соблюдает австралийские законы и будет защищаться в суде.
Обновлено в 03:34
Общество
Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Якутии детский дом не может купить продукты из-за блокировки счета
В настоящее время счета детского учреждения заблокированы. Организация не может оплатить продукты питания и одежду для своих воспитанников.
Обновлено в 01:17
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Общество
В Санкт-Петербурге из-за дождей подтопило несколько улиц
Накануне в городе было зафиксировано аномальное количество осадков, дождь не прекращался несколько часов.
Обновлено в 01:37
Наука
Магнитная робомедуза вырыла яму
Немецкие инженеры создали робомедузу, управляемую внешним магнитным полем.
Обновлено вчера в 09:09
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов
За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54