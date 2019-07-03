Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в РадуRT на русском 17:14

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.
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«ЦИК единогласно отменил регистрацию Андрея Клюева кандидатом в одномандатном округе №46», - отметил аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев в Facebook
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ТК Звезда16:24

Подробнее о событии

ЦИК Украины отменила регистрацию блогера Шария на выборы в Верховную раду

РБК21:26

Шария сняли с выборов в Раду

Lenta.ru16:03

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

RT на русском17:14

ЦИК Украины повторно отказал Шарию и Клюеву в регистрации на выборах в Раду

ТАСС16:46

ЦИК Украины отменила регистрацию Шария и Клюева

Телеканал 360°16:34

Спикер Рады: ЦИК Украины отменил регистрацию Клюева и Шария на выборы

РИА Новости20:52

В Киеве протестуют против допуска к выборам кандидатов—сторонников «свергнутого режима»

Коммерсантъ13:50
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:25, Вашингтон
Экономика

Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму

Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Обновлено в 19:59
Общество

Маслякова хотят лишить прав на КВН

ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.
Обновлено в 20:44
Политика

Совбез ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии

Совет Безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии в среду, 3 июля, в 22:00 мск.
Обновлено в 11:35
Интернет

Facebook и Instagram решили проблемы в работе сервисов

Социальные сети Facebook и Instagram сообщили о решении проблем, которые в среду вечером привели к масштабному сбою в работе сервисов.
Обновлено в 21:16
Энергетика

«Газпром» заключил пятилетний контракт на закупку туркменского газа

Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Контракт на поставку туркменского газа "Газпром" и "Туркменгаз" заключили в 2003 году на 25 лет.
Обновлено в 11:31
Общество

Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян

Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие

Приехавшие на парад в Вашингтоне БМП оказались ржавыми и без стволов

Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск

Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 21:07
Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено в 17:59
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок

В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено в 05:09
Наука

«Человек врет в двух измерениях»: о роли нейросетей в определении лжи

Б. Г.: Фальшивые отзывы только бизнесу были бы выгодны, а тут люди врут, чтобы получить деньги.
Обновлено 01 июля в 07:34
Недвижимость

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года

Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
Обновлено в 03:51
Политика

Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.
Обновлено в 14:02
Политика

В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом

Вернуться к предметному обсуждению с США путей урегулирования встречных претензий по ДРСМД не получается из-за принципиальных расхождений, заявил в четверг РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД Hjccbb Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.
Обновлено в 18:47
Происшествия

В Италии при извержении вулкана погиб турист

Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.
Обновлено в 17:51
Политика

Стали известны все фамилии и фотографии погибших моряков-подводников

Напомним, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что все погибшие при пожаре на глубоководном аппарате офицеры будут представлены к госнаградам.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Лебедь убил собаку на глазах у хозяина

Обновлено в 05:32
Игры

Хакер, взломавший сервера Steam, EA и Sony, отсидит 27 месяцев

Хакер был осуждён на 27 месяцев тюремного заключения.
Обновлено в 16:34
Политика

В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес

Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»

Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено в 11:41
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

Маркл сама готовит, заказывает продукты и не имеет стилиста

Обновлено в 21:06
Политика

Путин объяснил, в чем ключевое отличие России от США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отличие от США и некоторых их союзников Россия не вмешивается в дела других государств.
Обновлено в 20:44
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия

Появилась фотография подводной лодки «Лошарик» после гибели моряков

На обоих снимках указана дата съемки – среда, 3 июля, то есть, на следующий день, после трагедии, случившейся в районе Баренцева моря.
Обновлено в 19:36
Происшествия

Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне

Обновлено в 13:56
Политика

Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено в 03:14
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