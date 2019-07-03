Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в РадуRT на русском 17:14
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.
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с чего всё началось
«ЦИК единогласно отменил регистрацию Андрея Клюева кандидатом в одномандатном округе №46», - отметил аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев в Facebook.ТК Звезда16:24
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:25, Вашингтон
Экономика
Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму
Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Обновлено в 19:59
Общество
Маслякова хотят лишить прав на КВН
ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.
Обновлено в 20:44
Политика
Совбез ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии
Совет Безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии в среду, 3 июля, в 22:00 мск.
Обновлено в 11:35
Интернет
Facebook и Instagram решили проблемы в работе сервисов
Социальные сети Facebook и Instagram сообщили о решении проблем, которые в среду вечером привели к масштабному сбою в работе сервисов.
Обновлено в 21:16
Энергетика
«Газпром» заключил пятилетний контракт на закупку туркменского газа
Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Контракт на поставку туркменского газа "Газпром" и "Туркменгаз" заключили в 2003 году на 25 лет.
Обновлено в 11:31
Общество
Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
Приехавшие на парад в Вашингтоне БМП оказались ржавыми и без стволов
Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск
Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 21:07
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено в 17:59
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Происшествия
В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок
В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено в 05:09
Наука
«Человек врет в двух измерениях»: о роли нейросетей в определении лжи
Б. Г.: Фальшивые отзывы только бизнесу были бы выгодны, а тут люди врут, чтобы получить деньги.
Обновлено 01 июля в 07:34
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
Обновлено в 03:51
Политика
Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.
Обновлено в 14:02
Политика
В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом
Вернуться к предметному обсуждению с США путей урегулирования встречных претензий по ДРСМД не получается из-за принципиальных расхождений, заявил в четверг РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД Hjccbb Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.
Обновлено в 18:47
Происшествия
В Италии при извержении вулкана погиб турист
Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.
Обновлено в 17:51
Политика
Стали известны все фамилии и фотографии погибших моряков-подводников
Напомним, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что все погибшие при пожаре на глубоководном аппарате офицеры будут представлены к госнаградам.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Лебедь убил собаку на глазах у хозяина
Обновлено в 05:32
Игры
Хакер, взломавший сервера Steam, EA и Sony, отсидит 27 месяцев
Хакер был осуждён на 27 месяцев тюремного заключения.
Обновлено в 16:34
Политика
В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес
Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»
Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено в 11:41
Общество
В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы
В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Политика
Путин объяснил, в чем ключевое отличие России от США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отличие от США и некоторых их союзников Россия не вмешивается в дела других государств.
Обновлено в 20:44
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия
Появилась фотография подводной лодки «Лошарик» после гибели моряков
На обоих снимках указана дата съемки – среда, 3 июля, то есть, на следующий день, после трагедии, случившейся в районе Баренцева моря.
Обновлено в 19:36
Происшествия
Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне
Обновлено в 13:56
Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено в 03:14