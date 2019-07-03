с чего всё началось

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Экономика Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.

Общество Маслякова хотят лишить прав на КВН ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.

Политика Совбез ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии Совет Безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии в среду, 3 июля, в 22:00 мск.

Интернет Facebook и Instagram решили проблемы в работе сервисов Социальные сети Facebook и Instagram сообщили о решении проблем, которые в среду вечером привели к масштабному сбою в работе сервисов.

Энергетика «Газпром» заключил пятилетний контракт на закупку туркменского газа Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Контракт на поставку туркменского газа "Газпром" и "Туркменгаз" заключили в 2003 году на 25 лет.

Общество Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.

Армия и оружие Приехавшие на парад в Вашингтоне БМП оказались ржавыми и без стволов Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

Политика Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.

Происшествия В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.

Недвижимость Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.

Политика Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.

Политика В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом Вернуться к предметному обсуждению с США путей урегулирования встречных претензий по ДРСМД не получается из-за принципиальных расхождений, заявил в четверг РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД Hjccbb Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.

Происшествия В Италии при извержении вулкана погиб турист Турист погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи около Сицилии.

Политика Стали известны все фамилии и фотографии погибших моряков-подводников Напомним, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что все погибшие при пожаре на глубоководном аппарате офицеры будут представлены к госнаградам.

Политика В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.

Шоу-бизнес Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2» Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.

Общество В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Политика Путин объяснил, в чем ключевое отличие России от США Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отличие от США и некоторых их союзников Россия не вмешивается в дела других государств.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Происшествия Появилась фотография подводной лодки «Лошарик» после гибели моряков На обоих снимках указана дата съемки – среда, 3 июля, то есть, на следующий день, после трагедии, случившейся в районе Баренцева моря.