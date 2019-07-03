Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в РадуRT на русском вчера в 17:14
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.
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с чего всё началось
«ЦИК единогласно отменил регистрацию Андрея Клюева кандидатом в одномандатном округе №46», - отметил аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев в Facebook.ТК Звездавчера в 16:24
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В Киеве протестуют против допуска к выборам кандидатов—сторонников «свергнутого режима»
Коммерсантъвчера в 13:50
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«Он мной гордится»: Макеева рассказала о своем супруге
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Политика
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В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
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Обновлено вчера в 17:28
Общество
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После введения в лесах Красноярского края режима ЧС специалисты Авиалесохраны решили задействовать самолет-зондировщик для искусственной стимуляции дождей.
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Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
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Авто
Уникальная BMW E28 с правым рулем выставлена на аукцион
На сайте аукциона Baron объявился лот с BMW M5 в кузове E28, которой 33 года.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны
Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
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США объяснили появление ржавых танков
2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Детский дом в Якутии не может купить продукты из-за блокировки счета
В Якутии детский дом в Хангаласском районе не может проводить оплату перед поставщиками, в том числе за продукты, из-за блокировки счета по решению суда, рассказал директор учреждения Василий Ильин, передает ТАСС.
Обновлено в 00:35
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
Путин объяснил, почему тормозятся планы по развитию России
Не все намеченные планы по развитию государства выполняются так быстро, как хотелось бы, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera.
Обновлено в 00:09
Политика
Путин освободил от должностей нескольких генералов
Путин уволил генерал-майора полиции Игоря Медведевя, начальника Сибирского юридического института, генерал- майора полиции Сергея Неяскина, главу МВД по Чувашии, а также генерал-майора Николая Скопинцева, начальника управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика
Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес
Общероссийское падение цен произошло одновременно с ростом числа объявлений о продаже.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
«Манчестер Сити» подписал защитника Анхелиньо из ПСВ
Защитник Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити». Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте.
Обновлено вчера в 15:21
Кино
Стало известно имя режиссера сериала «Властелин колец»
Обновлено вчера в 19:10
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В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет
Обновлено вчера в 11:36
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В ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
На саммите Евросоюза сформировали список кандидатур на ключевые посты в структурах организации.
Обновлено 02 июля в 14:43
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Футболист Аршавин развелся с женой
Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России
Обновлено вчера в 23:37
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Армия и оружие
В России модернизировали пушку для танка «Армата»
В России модернизировали пушку для танка Т-14 «Армата» - соответствующие работы успешно завершены на «Уралвагонзаводе».
Обновлено вчера в 16:13
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 15:08