с чего всё началось

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

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Экономика Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес Общероссийское падение цен произошло одновременно с ростом числа объявлений о продаже.

Происшествия Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.

Футбол «Манчестер Сити» подписал защитника Анхелиньо из ПСВ Защитник Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити». Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте.

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Шоу-бизнес Футболист Аршавин развелся с женой Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.

Здоровье Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Армия и оружие В России модернизировали пушку для танка «Армата» В России модернизировали пушку для танка Т-14 «Армата» - соответствующие работы успешно завершены на «Уралвагонзаводе».